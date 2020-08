Viktor Jech je odchovancem netolického fotbalu. „Začal jsem zde hrát v šesti letech,“ říká dnes šestnáctiletý hráč mladšího a staršího dorostu, který se stal Kanonýrem víkendu na Prachaticku v kategorii mládeže za tři vstřelené branky v utkání KP mladšího dorostu proti Slavia ČB / Borovany.

Viktor Jech dal na úvod sezony tři branky. Foto: Archiv hráče | Foto: Deník / Redakce

„Byl to můj první dvojzápas za Netolice v krajském přeboru,“ naráží na to, že odehrál celé utkání za starší dorost společenství Netolice / Vitějovice a poté dal v duelu mladšího dorostu soupeři z Českobudějovicka tři branky. „V krajském přeboru je to oproti předchozím sezonám změna, je to všechno rychlejší,“ pochvaluje si úroveň soutěže.