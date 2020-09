Fotbal začal Vašek hrát ve svých šesti letech právě ve Volarech. „Trénuje mě zde Lukáš Iliev,“ doplňuje.

Sedm branek však není jeho střeleckým rekordem. „Dal jsem jich už i osm, to bylo ve starší přípravce,“ pochlubil se svým rekordem a pokračoval: „Hraju buď pravého útočníka, nebo záložníka a mám od trenéra za úkol střílet branky.“

O jeho fotbalových kvalitách se již ví i v českobudějovickém Dynamu. „Byl jsem na kempu v Loučovicích, kde nás vedl trenér z Dynama a nabídl mi, zda bych tam nechtěl trénovat. V Dynamu jsem byl tři měsíce a byly to zajímavé tréninky,“ doplnil Vašek.

Nyní však hraje ve Volarech, kde dává i góly. „První zápas se nám povedl, ale určitě přijdou i těžší,“ je si vědom mladý kanonýr a pokračuje: „Fandím všem týmům volarského Tatranu a chodím se dívat i na jejich zápasy.“

A nebyl by to správný fotbalista, kdyby neměl nějaký sportovní sen. „Fandím Slavii Praha a rád bych si za ní v budoucnu zahrál. A ze Slavie to není daleko do reprezentace, tak uvidíme,“ dodává s úsměvem Vašek.