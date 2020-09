Dával jste góly za Vacov C, znamená to, že tím mladým spoluhráčům ukazujete, jak se to má dělat?

Hlavně těm starším, zdravím Kostelníka. Nicméně hlavně chci klukům pomáhat, aby náš společný projekt fungoval, když u toho něco okoukají, budu jen rád.

Loňská kanonáda s Vltavicí Vám vynesla titul Kanonýra v celé republice. Máte na Vltavici recept?

Vůbec ne, dělám to, co každý zápas, jen proti Vltavici to vychází častěji. Těch šancí je v takových zápasech víc a z toho pramení i více gólů.

Když vedete áčko, nesvrbí Vás někdy nohy naskočit na plac a ukázat hráčům, jak to mají útočníci dělat?

Občas ano, ale když si uvědomím, kolik toho musí naši útočníci oběhat, aby náš systém fungoval, tak mě to zase rychle přejde. Naštěstí naši útočníci své úkoly plní skvěle a góly dávají, takže k tomu nemusí dojít.

Vacov dává od začátku sezony hodně branek, máte na to nějaký recept či speciální trénink?

Všichni naši útočníci mi prošli rukama v dorostu, takže už tam jsem si je vybíral podle typologie, aby zapadli do toho, co chceme hrát. Teď v mužích jsme museli zapracovat na jejich soubojovém chování, jinak žádné speciální tréninky nemáme. A hlavně klukům začátek sezony sedl, takže to vypadá tak, jak má.

Prozraďte ostatním recept, jak to děláte, že jste ve Vacově schopni postavit tři mužské týmy.

Je to výsledek nastavené vize pana Nováka, snažíme se k fotbalu přivést co nejvíc lidí, hlavně dětí. A to, že se nám to teď takhle sešlo, je i díky tomu, že se snažíme, aby dorostenci „čichli“ k chlapskému fotbalu co nejdřív. Takže v úterý máme spojený trénink napříč všemi kategoriemi a na konci dorostu už ti kluci jdou do známého prostředí a není taková odpadovost.