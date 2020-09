Petrovi je čtrnáct let, žije ve Zdíkově, ale fotbal hraje právě ve zmiňovaném Šumavanu Vimperk. „S fotbalem jsem začínal v přípravce ve Zdíkově, kde mě trénoval Karel Nový. Odtud jsem přešel do Vimperka, to bylo také ještě v kategorii přípravek. V Šumavanu mě trénuje Jaroslav Uhlík,“ uvedl ke své dosavadní klubové kariéře Petr Švarc.

Čtyři branky, to již je velice pěkná střelecká vizitka. „Ve starších žácích jsem asi ještě více branek nedal, v mladších kategoriích se mi to podařilo,“ říká o svých střeleckých úspěších vimperský kanonýr a dodává: „Hrávám v záloze, tentokrát mě trenér postavil do útoku. Ale abych pravdu řekl, více se mi to zamlouvá v záloze, kde mohu rozehrávat balony.“

Fotbalově obdivuje španělskou Barcelonu. „Ale není to kvůli Messimu či jinému hráči. Nedá se říci, že bych měl některého z hráčů speciálně oblíbeného,“ doplňuje Petr Švarc.

Jeho výkony neunikly ani očím odborníků z jihočeské metropole. „Byla tady šance jít do Fotbalové akademie do Českých Budějovic, ale tam jsem zatím nechtěl. Až dodělám základní školu, pak bych to třeba mohl někde zkusit,“ nebrání se případnému posunu do většího fotbalu Petr. Ale zatím chodí fandit fotbalu na Šumavě. „Doma ve Zdíkově ne, chodím na fotbal ve Vimperku,“ doplnil.