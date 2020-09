„Jeden gól jsem dal z dálky, dvakrát jsem se trefil, když jsem šel sám na bránu, a další gól byl dorážkou o tyč,“ popsal své víkendové branky jedenáctiletý útočník Šumavanu Vimperk. Čtyři branky však nejsou jeho rekordem. „Dal jsem jich i pět a dříve možná i více,“ říká s úsměvem a doplňuje: „V našem týmu hraji v útoku, takže dávat branky mám v popisu práce.“

Na vimperském stadionu si začal hrát s fotbalovým míčem již ve třech letech. „O rok později jsem již začal hrát v minipřípravce a nikdy jsem nehrál v žádném jiném klubu než ve Vimperku,“ hlásí se hrdě ke svému klubu David a doplňuje: „Trénují mě v žákovském týmu Milan Sedláček, Petr Vondrášek a Vladimír Havlan“.

Jeho otec Jaroslav je předsedou celého fotbalového klubu, takže David má k tomuto sportu od malička blízko. „Chodím se dívat i na ostatní zápasy Šumavanu a samozřejmě fandím všem našim týmům,“ říká.

V jedenácti letech má David celý fotbalový život před sebou. Ale již nyní má jasno, kam by to chtěl dotáhnout. „Chtěl bych se dostat do Sparty Praha, zahrát si tam naší ligu i Ligu mistrů,“ svěřil se se svými fotbalovými sny nadějný kanonýr vimperského Šumavanu.