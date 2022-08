Petr Vojtíšek ještě v dresu Sousedovic.Zdroj: Jan ŠkrleTen před sezonou přišel z nedalekých Sousedovic, kde válel I.B třídu. „Byl to první zápas v novém dresu a moc jsem se na něj těšil. Soupeř tomu našemu vítězství výkonem také trochu přispěl. Chtěli jsme sezonu začít vítězně, ale že to vyjde takhle, to nikdo nečekal. Alespoň je to pořádná motivace pro naše hráče, aby se na fotbal těšili. Za mě je to samozřejmě mezi chlapama střelecký rekord,“ vrátil se k utkání s béčkem Cehnic Petr Vojtíšek s úsměvem.

A do sítě mu to padalo ze všech pozic. „Jsem pravák, tak se snažím střílet hlavně pravačkou. Tentokrát byly dva góly ze standardky, jeden po centru hlavou, zbytek střely ze hry. Samozřejmě převažovala pravačka,“ shrnul svou střeleckou nadílku kanonýr.

Vypadá to tedy, jakoby Čestice Petra Vojtíška angažovaly před novou sezonou jako kanonýra, který je dovede do okresního přeboru. „Takové ambice zatím nemáme, chceme, aby nás to všechny bavilo a trochu se dařilo. To by na takovéto úrovni měl být hlavní cíl,“ doplnil čestický kanonýr.

Ve dvaatřiceti letech by ještě klidně mohl dávat góly ve vyšších soutěžích. Nikam se však již nehrne. „Samozřejmě bych si i vyšší soutěž zahrál, ale v Česticích bydlím, mám to dvacet metrů na hřiště. A hlavně kvůli pracovnímu vytížení jsem se rozhodl, že přestoupím. A udělal jsem dobře. Sedm gólů na úvod je pěkná motivace bojovat o krále střelců, ale není to můj hlavní cíl. Důležité je, aby se dařilo týmu a všichni se na fotbal těšili,“ říká skromně Petr Vojtíšek.

Ale sedm branek znamená také pěkný příspěvek do klubové kasy. Poplatek je za hattrick, nyní byly hned dva a k tomu další gól. „Pokladník se ještě nehlásil, zatím to bylo za nějaké panáky v hospodě. Ale kluci na place se již ozývali. Dva hattricky, takže to asi nebude jen tak. Něco asi padne na dokopnou,“ dodává s úsměvem nový čestický kanonýr.

