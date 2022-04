O víkendu připomínala fotbalová hřiště spíše hrubou zimní přípravu než jarní část sezony. Vzpomenete si, kdy jste naposledy hrál v podobných podmínkách? Bylo to přesně 26. prosince loňského roku v utkání Odbočky přátel Slavie Praha proti Sparťanům. Ale mistrák, to opravdu hodně dlouho ne. Takové podmínky si na mistráku prakticky ani nepamatuji.

Jak okresní souboj I.B třídy vypadal?

Bylo to hodně bojovné. Když přestalo sněžit, tak i trochu kombinační. Ale dalo se to hrát. Bylo to spíš o síle a rychlosti než nějakých hezkých akcích.

Vyhráli jste 6:1, ale podle vývoje zápasu Bavorov dlouho kousal. Definitivně je zlomily Vaše dvě branky kolem 50. minuty.

Štěstí pro nás spíše bylo to, že jsme dali těsně před přestávkou druhý gól. Tomáš Zelenka dal do kabin na 2:1 pro nás. To nás uklidnilo. My už měli na začátku dvě gólovky Pepou Šourkem, které bohužel neproměnil, ale důležité bylo, že jsme šli do kabin za vedení 2:1. Oni pak měli začátek druhé půle velmi rychlý, nastoupili na nás, ale pak je zlomily ty dva rychlé góly.

Jak jste viděl Vaše góly přímo ze hřiště?

První byl z penalty. Druhý gól jsem dal po chybě jednoho z bavorovských stoperů. Viděl jsem, že to bude dávat přes celé hřiště na spoluhráče, odskočil jsem si a ve chvíli, kdy to zahrával, tak jsem vyrazil dopředu, dal si to prsama před sebe, vystřelil to a pak dorážel kolem gólmana. To bylo na 3:1. Hned nato brácha vystřelil, gólman to vyrazil před sebe a já dorážel do prázdné. To bylo jednoduché. Poslední gól byl tak trochu o štěstí. Zkrátka, do čeho jsem tentokrát kopnul, tak to tam spadlo. Levačkou jsem vystřelil na zadní tyč a od té se to odrazilo do sítě. Brankář to asi neodhadl, možná foukl trochu i vítr, ale vysoký balon tam zapadl.

Junior B se dotáhl na vedoucí Lhenice. O čem se mluví v kabině?

O tom, že jdeme zápas od zápasu a chceme každý zápas vyhrát. Tentokrát to byly tak trochu povinné body. Proti Lhenicím to kluci minule ubojovali. Já nehrál, protože jsem byl s dětmi na zápasech. Ale kluci to zvládli. Zkrátka bychom teď chtěli Lhenické trochu potrápit. Mají fantastický mančaft, ale rádi bychom je dál zlobili a do posledního zápasu se chceme rvát o postup.