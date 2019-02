České Budějovice – Čtyři góly v dosavadních čtyřech zápasech nastřílel útočník Milan Jurdík a je tak s úctyhodným průměrem jednoho gólu na zápas nejlepším střelcem Dynama v zimní přípravě.

Milanu Jurdíkovi (na snímku z duelu Dynama s Duklou Praha bojuje se Štetinou) se v zimní přípravě daří. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Posledním ze svých čtyř gólů jste přispěl k vítězství 3:2 v Sokolově. Ten ve II. lize na podzim ani jednou neprohrál, vy jste tam ale hráli 3:3. Zdá se, že na Sokolov vy docela umíte?

To nevím, rozhodně si ale myslím, že teď jsme tam hráli velice dobře a že jsme k tomu zápasu hlavně dobře přistoupili. Myslím si, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě.

Dát v Sokolově ten gól asi moc složité nebylo, co? Ujec vám to dal jako na stříbrném tácu…

Byl to jeden z nejlehčích gólů, co jsem kdy dal. My tam presovali obránce, vypíchli mu míč a šli dva na jednoho, on mi to jen posunul a já to dával do prázdné brány.

V každém případě vám to teď padá, jenže v létě se vám taky dařilo a v sezoně pak nic moc…

Slýchám to pořád, mám to hodně na talíři… Ale snažím se to si nepřipouštět a chtěl bych tu pohodu přenést i do mistrovských zápasů.

Že se vám i celému mužstvu zatím v přípravě daří, ale určitě je příjemné?

To jistě, dobře si ale uvědomujeme, že i v létě se nám dařilo a pak to v sezoně žádná sláva nebyla. Což se týká i mě. Ale jak říkám, na dobré výkony v přípravě chceme teď navázat i v mistrákách.

V zimě odešel do Slavie Linhart, mohl by ho nahradit třeba Ujec?

Milan zapadl v pohodě, je to dobrý fotbalista a řekl bych, že si tu řekl o smlouvu.

Co zimní příprava? Dala se zvládnout?

Myslím, že ano. Bylo toho dost, ale zvládli jsme to. A teď ještě přidáme (úsměv)…

Ale asi byste se nezlobili, kdybyste už začali hrát o body…

Samozřejmě, že vždycky je lepší, když se o něco hraje, ale příprava je taky nutná. Na druhou ligu a až nám to zase začne, se ale moc těšíme.





V sobotu na Složišti se Žižkovem





V dalším přípravném zápase hraje Dynamo v sobotu na Složišti s Viktorií Žižkov (začátek utkání dle zpráv z klubu je už v 10.30 hod.).





Táborsko ve čtvrtek s Trnavou





Fotbalisty druholigového FC MAS Táborsko čeká už ve čtvrtek v přípravě další těžké utkání, v němž se ve Vlašimi utkají se Spartakem Trnava.

Špičkový slovenský prvoligový tým po sobotní prohře 0:1 v Senci s Olomoucí je od pondělí na čtyřdenním soustředění v Praze, v jehož rámci se v úterý utkal s Libercem a prohrál s ním 3:4. „Byl to dobrý zápas s velmi kvalitním soupeřem, který nastoupil v kompletním složení," podtrhl pro klubový web trnavský trenér Ivan Hucko a dodal, že do půle, kdy Liberec vedl už 3:0, jeho tým podal slabý výkon. „My ale potřebovali některé hráče vidět na jiných postech. Po půli jsme změnili rozestavení a byli vyrovnaným soupeřem. Jenže šance, které jsme si vytvořili, jsme nedokázali proměnit," posteskl si Hucko.

Čtvrteční přípravný zápas Trnavy s Táborskem začíná ve Vlašimi dle posledních zpráv už v 10.30 hodin.