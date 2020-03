Junior Strakonice - Šumavan Vimperk 2:4 (0:1). Branky: Juhaňák, Mls - Friš a Frček 2.

První poločas zcela vyrovnaný s velkým počtem střel na branku, ale bez gólového efektu. V závěru poločasu se hosté ve 43. minutě prosadili po centru do vápna, hlavou přesně zamířil Friš - 0:1. Druhý poločas jsme soupeře přitlačili, ale góly dávali hosté a to v 55. minutě Frček na 0:2. V 63. minutě po vyšachování naší obrany dává Friš svůj druhý gól - 0:3. V 65. minutě se nám podařilo prokombinovat až do vápna a Juhaňák snižuje na 1:3. My jsme soupeře tlačili, ale naše akce končily na vápně. V 75. minutě opět udeřili hosté svým druhým gólem Frčka - 1:4. Nám se podařilo snížit v 80 minutě Mlsem na 2:4.

Jiří Cibulka