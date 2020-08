Konto brankáře Bavorova zatížil v sobotu třemi brankami v utkání B skupiny I.B třídy čkyňský Josef Fiedler. Získal tak pomyslnou korunu Kanonýra víkendu na Prachaticku mezi dospělými.

Josef Fiedler (ve žlutém) odstartoval sezonu hattrickem. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Sice jsme hráli proti nováčkovi soutěže, ale nebylo to nic jednoduchého. Soupeř nám nedával na hřišti moc prostoru, hrál to do těla a nebylo jednoduché se prosadit. Myslím si, že bude hrát Bavorov v horní polovině tabulky,“ popsal úvodní zápas sezony Josef Fiedler.