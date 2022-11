Jonáš Kostka (vpravo) a Martin Zeman.Zdroj: Archiv hráčů.Jonáši, jak složitá cesta byla se do reprezentace probojovat? Kempů před nominací bylo po republice hodně a samozřejmě je i v naší kategorii velká konkurence. Kluci jsou na tom po celé republice výkonnostně dobře. Nebylo jednoduché se do reprezentace dostat, ale vydal jsem ze sebe všechno, aby to vyšlo. Doufám, že je to ale jen začátek mé kariéry.

Jonáš vždy hrál spíše ve středu hřiště či na hrotu a byl u mnoha branek. Nominován do reprezentace však byl jako obránce.

Je to tak, jsem nominován jako stoper. Je to dáno tím, že jsem hodně vyrostl a trenér mě viděl hlavně jako stopera. Zatím se tam držím. Stopera hraji i v Dynamu. Nic to však nemění na tom, že mám i dál útočné choutky. Góly dávám i jako stoper. Beru na sebe zodpovědnost při penaltách a při standardkách chodím na hlavy.

Když jsme se naposledy s Jonášem bavili na téma mládežnických sportovních talentů, tak byl v Dynamu jen chvíli, ale pochvaloval si.

Všechno platí stejně. Chtěl bych se v Dynamu udržet a postupně se zlepšovat, abych se udržel v reprezentaci.

Již tehdy jsme hovořili o tom, že je pro Jonáše reprezentace cílem a chtěl by se dostat do U15. To vyšlo.

Je to pro mě obrovský úspěch. Jsem šťastný, že jsem se tam dostal a rád bych se posunoval i v dalších věkových kategoriích co nejvýše.

Jonáš Kostka by se rád dostal do výběru fotbalových patnáctek ČR

Výběry před nominací absolvoval i Martin Zeman. Ten patří ke klasickým útočníkům, kde je konkurence ještě větší.Konkurence byla opravdu obrovská. Byla tam spousta kluků, kteří dávají v lize plno branek. Trenéři zkrátka ukázali na ty, kteří jsou nyní na srazu, ale já budu makat dál, abych se tam příště také dostal. V tuto chvíli jsem v té první širší nominaci.

V současné době se více preferují vysocí zabijáci, kteří vletí do souboje s obranou. Martin je spíše technický štírek. Není to trochu nevýhoda?

Určitá nevýhoda to asi je. Jsou tam vysocí a silní kluci. Ale i mně se daří dávat hodně gólů a věřím, že by se mi mohlo podařit se do reprezentace také probojovat.

Pro Martina byl přede dvěma lety také cíl reprezentace U15. Na výběrech se objevil, takže zatím spokojenost?

Jsem rád, že jsem se mohl výběrů zúčastnit, ale přeci jenom bych se chtěl posunout ještě kousek dopředu a dostat se do konečné nominace. V Dynamu hraju pravidelně, máme tam skvělou partu, takže spokojenost. Máme silný tým a konkurujeme těm nejlepším klubům u nás.

Martin Zeman s přechodem do Dynama ani na chvilku neváhal. Je to pro něho výzva

Co očekává Jonáš od srazu v Lanžhotě?Je to moje první nominace do užšího kádru. Je to pro mě obrovská zodpovědnost a budu se snažit dostat ze sebe to nejlepší. Doufám, že tím pro mě reprezentace neskončí.

Znáte se navzájem s hráči, kteří budou v reprezentaci?

S většinou se znám, hráli jsme proti sobě v lize. Jsou tam pak ještě kluci ze Slezska, se kterými jsem se ještě nepotkal, ale proti Spartě, Slavii hrajeme a klukama z těchto klubů se znám. Ale i ti kluci z Ostravy, Opavy či Karviné budou určitě pohodoví, vždyť reprezentace je snem každého fotbalisty.

Co by mělo být vrcholem U15?

Loni měla patnáctka velký mezinárodní turnaj, kde byly týmy z celého světa. Skončila tam druhá, udělala dobré jméno českému fotbalu a nám dala laťku hodně vysoko. Snad na to navážeme.

Co na nominaci říkají ve škole?

Od kluků není cítit žádná závist. Přejí mi to a jsou všichni rádi, že se tam někdo z jihu Čech dostal.

A co říká Martin, že se kamarád dostal do reprezentace?

Mám radost, že tam máme svého zástupce. Myslím si, že Jonáš je jedním z nejlepších stoperů, se kterými jsem se kdy potkal a nominaci si zaslouží. Patří mezi nejlepší hráče v reprezentaci.