Vybrat však Kanonýra Deníku na Prachaticku za uplynulý víkend nebylo těžké. Za pozornost v každém případě stojí to, že se do střelecké tabulky zapsal kapitán prachatického Tatranu Jiří Pravda . Většinou stoper, nyní pár kol levý záložník. V každém případě tak trochu sváteční střelec.

Prachatičtí fotbalisté slavili v Týně nad Vltavou první výhru sezony, když soupeře přehráli 2:0. Jiří Pravda otevřel skóre již ve 2. minutě a pomohl tak k důležitým bodům. „Z pravé strany házel Jarda Rauscher aut, hodil to svému bráchovi, ten si to sklepnul kolem hráče a vystřelil na přední tyč. Někdo to tečoval, míč se odrazil a já to doklepával do prázdné brány, dalo by se říct chlapskou chloubou,“ popsal branku s úsměvem střelec.

Zkušený fotbalista hrál dlouhá léta stopera, v této sezoně a hlavně na jaře, se vytahuje v sestavě výše. „Hraju to, co trenér potřebuje. Máme přetlak stoperů, takže hraju tam, kde je třeba. Radši bych tedy z lajny nehrál, protože se tam musí moc běhat,“ komentoval se smíchem své aktuální místo v sestavě Jiří Pravda.

Tatran získal první výhru sezony v Týně nad Vltavou. Ten je pátý v tabulce a moc se tak asi s body nepočítalo. „Jeli jsme tam s tím, že se může stát cokoliv. Od začátku zápasu jsme byli daleko aktivnější. Týn pouze rozehrával odzadu, pak ztrácel balony a my chodili do brejků. Soupeř se po celý zápas prakticky nedostal ke střele. My měli daleko více šancí a mohli dát i další góly,“ vrátil se k utkání kapitán Prachatic.

Výhra hráčům Prachatic ukázala, že ještě není nic ztraceno, že by to ještě mohlo jít. „Sami jsme byli z výhry překvapení. Radost jsme měli všichni a když to vezmu zpětně, tak jsme vyhráli v soutěžním utkání snad po jedenácti měsících. Už jsme ani pomalu nevěděli, jak to oslavit. Neměli jsme ani žádný pořádný vítězný pokřik,“ hovořil o vítězných pocitech Jiří Pravda.

O to více Prachatické musí mrzet předchozí domácí porážka s Třeboní. „Třeboň se nám zkrátka nepovedla. Rozhodnuto mělo být po první půli. Ale nechali jsme si ještě do poločasu snížit a v tom druhém se nedostali do hry. Nedokážu říci, čím to bylo. Třeboň měla pořád balon a dopadlo to tak, jak to dopadlo. Ale potvrdili jsme si, že se dá hrát s každým. Musíme jít zápas od zápasu a buď to dopadne, nebo ne,“ burcuje kapitán.

Prachatičtí ve své situaci asi ani nemohou být pod tlakem. Mohou pouze překvapit. „Je to tak. My můžeme jen překvapovat. Jak jsem říkal, hrát se dá s každým, zápas má 90 minut. Když budeme hrát do defenzivy jako v Týně a nebudeme vymýšlet složitosti, tak můžeme bodovat. Když si vezmu podzimní zápas na Hluboké, kterou nyní hostíme, tak to byl vyrovnaný zápas ovliněný červenou kartou. Oni musí, my můžeme jen překvapit,“ uvedl k dalšímu zápasu Jiří Pravda a doplnil: Kromě první čtyřky, se kterou se dá jen překvapit, budou všechny ostatní zápasy vyrovnané.“

Zdroj: Deník