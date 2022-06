A bude to do červeno bílých barev. Pozvání organizátorů přijal trenér SK Slavia Praha Jindřich Trpišovský. A kdy se s ním mohou sportovní fanoušci a především ti fotbalové Slavie setkat? Bude to ve čtvrtek 16. června od 18 hodin v Kulturním domě v Husinci na Prachaticku. Kromě dotazů moderátora zodpoví trenér i dotazy přítomných diváků.