Dva poslední domácí zápasy, dva hattricky. Katovický špílmachr Jindřich Kadula se po zranění vrátil ve skvělé formě. Nejrpve přispěl třemi góly k výhře 6:0 nad Hořovicemi a poté třemi zásahy sestřelil Hvězdu Cheb. Přidá před zraky katovického publika další střelecký galakoncert? Šanci bude mít o státním svátku, v úterý 28. září, kdy se od 15.30 hodin představí v Dudák aréně Klatovy. A fanoušci se mohou těšit na velmi atraktivní podívanou. Půjde totiž o souboj sousedů z popředí tabulky - Klatovy jsou čtvrté a Katovice páté.

Skvělá střelecká forma Jindřicha Kaduly neunikla ani řediteli Dudák Měšťanského pivovaru Dušanu Krankusovi, který učinil s hráčem, jenž si zahrál i za mládežnické reprezentace nebo českobudějovické Dynamo, motivační sázku. Pokud Kadula rozvlní síť za klatovským gólmanem, obdrží od pivovaru velký sud, tričko Dudák s límečkem, půllitr a dárkový set s pivy. Odměnou pro něj a celé mužstvo by byla i pozvánka na křest vánočního speciálu, jemuž by mohlo být celé mužstvo kmotrem. V opačném případě čeká Kadulu menší brigáda v pivovaru. Pokud neskóruje, bude muset se sládkem Vlastimilem Matejem zakládat první várku vánočního speciálu…

A co na tu sázku říká sám Kadula? "Musím říci, že mě překvapila. Vypadá to, že jsem si na sebe trochu vstřelenými góly ušil bič. Mám takové výzvy samozřejmě rád a neměl jsem jediný důvod ji odmítnout. Zvláště, když byl pan ředitel tak velkorysý a nabídl nejen velký sud, ale i další ceny. Doufám, že sázku vyhraji, i když věřím, že zvítězíme spíše na hřišti jako tým," uvedl muž, který patří k nejlepším střelcům soutěže, přestože kvůli zranění do všech zápasů zasáhnout nemohl.

Autor: SK Otava Katovice