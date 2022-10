První barážový zápas na Islandu česká jednadvacítka vyhrála 2:1, trenér Jan Suchopárek přesto zcela spokojen se hrou svého týmu nebyl. „Nepodali jsme dobrý výkon, potřebujeme se zlepšit, být kvalitnější, víc spolupracovat, protože tam bylo dost pasáží, kdy jsme zbytečně ztráceli míče,“ vypočítával na pondělní tiskovce kouč jednadvacítky výhrady, které na hře svých svěřenců na Islandu měl.

Nicméně mladí čeští reprezentanti svého trenéra na Islandu potěšili cenným vítězstvím a dali mu tak dárek k jeho 53. narozeninám, které měl právě v ten den vítězství. „Nepamatuji si, že někdy bychom hráli zápas v den mých narozenin,“ pravil. „Ale moc bych si ale přál, abych ještě jedny narozeniny mohl slavit i v úterý v Budějovicích,“ dal trenér české jednadvacítky najevo, že nejlepším dárkem by pro něj byl postup na mistrovství Evropy…

Do úterního zápasu půjde český tým v plné síle. „K dispozici máme všechny hráče,“ vyzdvihl na pondělní tiskovce trenér Suchopárek, jenž tudíž věří, že jeho tým i v odvetném zápase uspěje. „Mužstvo má charakter i kvalitu, a pokud se to povede dát do zápasu přímo na hřišti, jsme schopni zvládnout i ta nejtěžší utkání,“ zdůraznil Suchopárek a dodal, že důkazem síly mužstva je i to, že ač na Islandu dostalo první gól a muselo výsledek otáčet, dvěma zdařilými akcemi to dokázalo.

Ukázkový byl gól na 1:1, jehož autorem po výborném uvolnění a ideální nahrávce Kryštofa Daňka byl přesnou střelou k zadní tyči Matěj Valenta, jenž v minulé sezoně hájil barvy českobudějovického Dynama. „Já si myslím, že i druhý gól po povedeném centru do pokutového území byl hezký, navíc mu předcházela velká šance a my jsme vlastně tím tlakem na soupeře před vápnem získali další míč a následovala kvalitní přihrávka. Potvrdilo se, že máme kvalitní hráče, kteří hrají pravidelně ligu a je to na nich vidět,“ liboval si Suchopárek.

Na dotaz, jak moc je před zápasem roku nervózní, se trenér české jednadvacítky jen pousmál: „Já si pamatuji, jak všichni jsme byli nervózní před prvním zápasem se Slovinskem před rokem a půl. Tenkrát jsme vítězný gól vstřelili až v poslední minutě, a to nám všem dodalo velkou dávku sebedůvěry.“

Nejen Suchopárek, ale i jeho svěřenci hodně spoléhají na podporu diváků. „Já po Karlu Krejčím přebíral jak mužstvo, tak i místo, kde jednadvacítka pravidelně hraje. A jsme nadšeni, v Budějovicích máme domácí prostředí, a to je velká výhoda! Tady hrajeme, i se tady připravujeme, jsme tu ubytovaní a ze všech stran cítíme velkou podporu,“ ocenil trenér české jednadvacítky.

O zápas je mezi fanoušky na jihu Čech velký zájem, ale lístky ještě v pondělí byly a sehnat je lze na ticketportal.cz, eventuálně před zápasem u pokladen stadionu Dynama.