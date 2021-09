„Neřekl bych nový kanonýr, spíše mi vyšel střelecky začátek sezony. Těch gólů mohlo být i více, šance byly možná na tři čtyři další branky. Více mě mrzí bodový zisk našeho týmu, který měl být větší,“ nechce se Jan Hoch pasovat do role kanonýra.

V Oseku se zřejmě rodí kanonýři. V loňské nedohrané sezoně měl Jakub Říský na kontě v devíti zápasech deset branek. Asi na to mají v Oseku osvědčený recept. „Recept určitě ne. Je to zkrátka o aktuální formě a situaci. Obránci si Jakuba hodně hledí a na mě asi pozapomněli. Jinak si to nedovedu vysvětlit, že góly dávám teď já,“ říká s úsměvem současný kanonýr Oseka.

Znamená to tedy, že Osek změnil styl hry? Dříve to bylo víceméně tak, že záložníci, včetně Honzy Hocha, posílali míče do šestnáctky soupeře a Jakub Říský nezaváhal. „Hlavně jsme změnili styl hry. Trenér po nás chce hrát více po zemi a na mně, abych hrál více u útočníků a dostával se do zakončení. Pro mě je to oproti předchozím sezonám velká změna, protože jsem si hodně chodil pro balony mezi naše stopery. Tím, že si Jakuba a Davida Říských soupeři více hledí, se nám dalším otevírá více prostoru,“ popsal současné dění na hřišti ze svého pohledu Jan Hoch.

A podle počtu nastřílených branek nová role Honzovi očividně svědčí. Je jakýmsi sběračem odražených míčů za útočnou dvojicí. „Jsem jakousi spojkou mezi zálohou a útokem. Měl bych dávat finální průnikovky. trenér Mráz po mně chce, abych se pohyboval hodně nahoře, sbíral míče a posílal jim do do finálek. Z toho se pak dostávám poměrně často do zakončení i já,“ prozradil něco z kuchyně svého týmu.

Ze hry Oseka je znát, že si to hráči po deseti měsících pauzy náležitě užívají. „Bylo znát, jak se všichni zase těší na zápasy. Naladění na fotbal je výborné a musím říci, že za tu dobu, co jsem v Oseku, tak je tam naprosto skvělá parta. Lepší jsem asi nezažil a jsem rád, že i přes ty problémy posledních dvou sezon prakticky všichni kluci u fotbalu zůstali. Navíc máme v Oseku novou kantýnu, takže chodíme s klukama po tréninku si sednout a probrat fotbal jako takový. Jsme taková velká fotbalová rodina,“ pochvaluje si atmosféru v klubu a týmu Honza Hoch.

A tuhle partu má na povel právě on. Přitom mu bude teprve nyní v září třiadvacet let. Má tu čest přivádět tým na hřiště v roli kapitána. „Myslím si, že v té kantýně i kabině je nás více, na kterých to stojí,“ říká s úsměvem kapitán a pokračuje: „Mám tam hodně konkurentů. Velké slovo má samozřejmě i Martin Krejčí, který byl kapitán. Své si řekne i Petr Rybák, samozřejmě trenéři. Zkrátka jsme jeden tým a není tam nikdo, kdo by jak na hřišti tak i mimo něj hrál jen na sebe.“

Kapitán týmu naznačil, že všechny mrzí zbytečné bodové ztráty hned z úvodu sezony. Co tomu chybělo? „Je to o spalování šancí. To je pro nás na začátku sezony kámen úrazu. Ve Strakonicích jsme za stavu 2:1 pro nás mohli dát další tři branky. Jdeme dvakrát sami na bránu, z malého vápna to přestřelíme. Pak dostaneme góly prakticky z ničeho. Ve Strakonicích to byly po nákopu, dva podskočené balony. Dostáváme góly opravdu z jednoduchých situací. Na druhé straně my se na ty naše strašně moc nadřeme. Je to pak smutné,“ rozpovídal se o současném problému týmu Jan Hoch.

Když však hovoří o jednoduchých inkasovaných brankách, nemůže to tak trochu být i tím, že tým až příliš spoléhá na kvality gólmana Zdeňka Křížka a nechává jej pak na pospas útočníkům soupeřů? „Může to být i tím. Co si budeme povídat, Zdeněk je na krajský přebor nadstandardní gólman. Je vidět, že ligu nechytal náhodou. Je fakt, že když má tým za sebou takového skvělého gólmana, může si zase více dovolit. Ale je fakt, že jsme mu v posledních zápasech moc nepomohli,“ pochválil kapitán gólmana a dodal: „Když budeme předvádět po celé zápasy výkony, jaké předvádíme ve druhých poločasech, tak věřím, že budeme sbírat body a postoupíme tabulkou směrem vzhůru.“