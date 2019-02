Roudné u Českých Budějovic - Hvězdou víkendového E.On Junior Cupu byl fotbalový internacionál Jan Koller. Stihl toho opravdu hodně. Podepisoval se, fotil, a také nasázel v I. B třídě Mirovicím 4 góly!

Jan Koller s vítězným týmem E.ON Junior Cupu 2016 | Foto: Deník/ Michal Heřman

Hvězdou víkendového E.On Junior Cupu byl fotbalový internacionál Jan Koller. Stihl toho opravdu hodně. Podepisoval se, fotil, a také nasázel v I. B třídě Mirovicím 4 góly! „Už moc Smetanově Lhotě nepomůžu, roky jsou tady," usmíval se třiačtyřicetiletý útočník. „Spíš jsem už záložník a za čas možná budu i brankář." Jenže v sobotním duelu se rozpomněl na skvělé časy. Zase byl na hřišti nejlepší, první gól zaznamenal už ve 3. minutě.



V Roudném u Českých Budějovic se v rámci E.On Junior Cupu staráte o malé fotbalisty z Borussie a Monaka?

Dá se to tak říct. Je toho docela dost. Oni tady sice mají překladatele, ale… …ale Jan Koller je přece dobrák od kosti…



…když něco potřebují, pomáhám jim. Chci, když jsem je sem pozval, aby se tu cítili dobře. A cítí? Borussia dokonce došla až do finále…

Myslím, že ano. Moc se jim tento turnaj líbí. Přijeli na moje pozvání, jsou tady se vším moc spokojení. Užívají si to.



Říkal jste, že vám léta přibývají, je to znát?

Je. Nejsem na tom už fyzicky tak dobře, jako jsem bývával dřív.



Ještě nedávno jste působil u C týmu v Monaku. Už je s tímto angažmá konec?

Nehraju, ani nejsem asistent. Fotbal už jsem teď nějak uzavřel. Jak se udržujete ve formě? Sportujete dál?

Dal jsem se na tenis. Jezdím na hodně turnajů po jižní Francii.



Hrajete dokonce turnaje?

Ale jen amatérské. Moc mě to baví.



Víc než fotbal?

Po celoživotním kolektivním sportování jsem přešel na individuální, opravdu si to užívám.



Jste také soutěživý? Platí to i na kurtu s raketou?

Jsem. A hodně. Nikdy nechci prohrát.



Kdo je vaším největším tenisovým vzorem?

Nowak Djoković. Bydlí také v Monaku, známe se osobně a z českých hráčů je to Tomáš Berdych.



Tipl bych si, že vaší obávanou zbraní bude podání?

Je to tak. Když mi vyjde první servis, je to docela dobrý úder, asi je můj nejlepší. A pak forhend. Trochu slabší je bekhend. Ale opravdu mě tenis moc baví.