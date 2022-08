Branky: 11. Pastier, 28. Gutheis, 89. Štrbačka. ČK: 1:0 (19. Schneider).

Lheničtí fotbalisté měli za sebou solidní výsledky v přípravě a fanoušci byli zvědavi, zda se to promítne i do sezony. „Příprava je pořád jen příprava a soutěž je o něčem úplně jiném. Víme, kde jsou naše fotbalové hranice. Chtěli jsme si soutěž zkusit. A v Kaplici jsme nezačali utkání špatně. V úvodu jsme hráli dobře, bohužel nedůslednost na polovině hřiště znamenala brejk a první gól v naší síti. Z našeho dobrého protiútoku vyplynula červená karta pro domácího gólmana, ale ta nám trochu uškodila. Soupeř se nikam nenutil a zůstal jen s jedním hráčem vpředu. A to je styl hry, který nám neseděl ani o soutěž níže. Zkrátka tu individuální kvalitu nemáme takovou, abychom mohli soupeře přehrávat a z toho si vytvářeli šance. Individuální kvalita byla na straně Kaplice. Přehráli nás i při druhém gólu. Aut téměř na polovině hrací plochy a během čtyř vteřin jsme dostali gól. 2:0 po půli, ale nezaslouženě. Mohli jsme předtím srovnat na 1:1, ale nedali. To, co soupeř proměnil, to my zkrátka ne,“ hodnotil první poločas lhenický trenér Ivo Čech.

Brankovou pojistku pak dali domácí až na úplném konci duelu. „Do druhé půle jsme změnili rozestavení, do hry po dvou měsících naskočil Tůma a já mu za to děkuju. Hráli jsme ve třech vzadu, ale řešili jsme to jen nákopy. Soupeř nikam nespěchal, čekal na nás a kromě jedné situace jsme si nic nevytvořili. V momentě, kdy jsme to více otevřeli, tak přišel třetí gól domácích. Je to pro nás kruté, ale soupeř byl zkrátka lepší,“ komentoval druhou půli trenér a doplnil: „Jsem zvědav, jak bude Kaplice v soutěži pokračovat. Věřím, že budou v soutěži soupeři, se kterými se budeme moci měřit. To ale záleží na tom, v jakém rozpoložení budeme. Říkal jsem již na konci minulé sezony, že v A třídě budou soupeři, kterým asi nebudeme úplně stačit, ale věřím, že až se aklimatizujeme a kluci si uvědomí, kde je třeba přidat, tak výsledky přijdou.“

V dalším kole Lheničtí zajíždějí k okresnímu souboji do Vimperka.