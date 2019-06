SKUPINA A

Netolice – Horní Planá 12:2. Netoličtí si na suverénně posledním týmu soutěže smlsli. Kanonádu začali hned po pěti minutách a obraně Horní Plané nedali vydechnou po celý zápas. Byl z toho celý tucet branek a rovnou polovinu nastřílel kanonýr Jakub Varyš.

1. Kaplice⋌ 25 21 2 2 122:21 65

2. Velešín⋌ 25 18 2 5 78:30 56

3. Netolice⋌ 25 14 3 8 87:50 45

4. Zl. Koruna⋌ 25 14 2 9 63:52 44

5. Boršov⋌ 25 11 7 7 65:44 40

6. Frymburk⋌ 25 12 2 11 61:59 38

7. Sedlec⋌ 25 11 1 13 56:82 34

8. Dříteň⋌ 25 10 3 12 59:64 33

9. Hrdějovice⋌ 25 9 5 11 53:50 32

10. Loučovice⋌ 25 8 6 11 49:67 30

11. K. Újezd⋌ 25 9 2 14 59:72 29

12. Roudné B⋌ 25 9 2 14 45:65 29

13. Dolní Dvořiště⋌ 25 7 4 14 52:75 25

14. Horní Planá⋌ 25 1 1 23 21:139 4

SKUPINA B

Vacov – Sousedovice 1:1. Dlouho to v sezoně vypadalo, že se bude jednat o rozhodující utkání o postup mezi těmito dvěma kluby. Vacov však měl na jaře černou sérii, kdy přišel o možnost bojovat o postup. Hrálo se bojovné a chvílemi i dost tvrdé utkání. Sousedovice měly více propracovanou obranu a soupeře do velké šance nepustily. Tu největší měl pět minut před přestávkou Milan Glazunov, šel sám na gólmana Klase, ale ten jej vychytal. Po změně stran byli hosté ze Sousedovic nebezpečnější a v 60. minutě se také dostali brankou Tomáše Glazunova do vedení. Byly tam i další náznaky šancí, ale bez brankového zakončení. V 70. minutě však přišlo vyrovnání. Domácí zahrávali trestný kop ze 25 metrů a centrovaný míč poslal za záda sousedovického gólmana hlavou jeho spoluhráč Jan Hrach. Ve zbytku hrací doby si hosté pohlídali několik centrů domácích do šestnáctky, utkání skončilo 1:1 a Sousedovičtí mohli začít slavit se svými fanoušky první místo v tabulce.

Stachy – Čkyně 0:3. O tom, že poslední krok k záchraně bývá nejtěžší, se přesvědčili hráči Stach. Čkyně přijela s mladým, ale silově velice dobře disponovaným týmem, který technicky hrající domácí téměř k ničemu nepustil. Hra byla vyrovnaná, ale šancí moc nebylo. Stachům svazovala nohy důležitost utkání, kdežto hosté si prostě přišli s chutí zahrát fotbal. Také šli po zásluze do vedení, když po závaru před Šebánkem napálil míč do sítě V. Turek, na kterého domácí hráči nestačili celý zápas – 0:1. Navíc po hrubé chybě obrany i brankáře ve 35. min. zvýšil Kasal na 0:2. Sice z ofsajdu, ale gól platil. Po přestávce na hřiště přišli zkušení borci, jenže i jim vítr z plachet vzala už 52. minuta, kdy obránce Hošek vyrazil míč směřující do brány rukou. Následovala červená karta a penaltu proměnil znovu V. Turek – 0:3. Pak již se utkání dohrávalo a žádná ze šancí se neujala. Hosté vyhráli zaslouženě, i když domácím se výkon rozhodčích vůbec nelíbil.

Chelčice – Vlachovo Březí 1:2. Jen výhra mohla Vlachovobřezské ponechat ve hře o záchranu I.B třídy. Po bezbrankovém poločase dostal hosty do vedení Novotný a vypadalo to slibně. Domácí však dokázali dvacet minut před koncem vyrovnat a v samém závěru utkání dokonce vstřelili vítězný gól.

Prachatice B – Strunkovice 2:3. V zajímavém okresním souboji domácí sice dvakrát vedli, ale nakonec všechny body putují do Strunkovic. Postaral se o ně v závěru utkání dvěma góly Ivan Šimčík, který na jaře nastupuje především v dresu béčka Blaníku.

1. Sousedovice⋌ 25 15 8 2 54:19 53

2. Strunkovice⋌ 25 16 1 8 57:27 49

3. Sedlice⋌ 25 14 5 6 58:39 47

4. Vacov⋌ 25 14 3 8 57:33 45

5. Čkyně⋌ 25 13 4 8 48:28 43

6. Bělčice⋌ 25 11 5 9 44:47 38

7. Cehnice⋌ 25 9 6 10 35:34 33

8. Prachatice B⋌ 25 8 8 9 50:50 32

9. Volyně⋌ 25 8 5 12 42:56 29

10. Stachy⋌ 25 7 6 12 35:48 27

11. Osek B⋌ 25 8 3 14 38:56 27

12. Dražejov⋌ 25 7 6 12 38:62 27

13. Vl. Březí⋌ 25 6 5 14 22:57 23

14. Chelčice⋌ 25 6 1 18 36:58 19