Béčko Tatranu velkého favorita pořádně potrápilo. Již sahalo po důležitém bodu, ale vše rozhodl kanonýr Kurali.

Semice – Čkyně 8:0 (4:0). 20. a 38. Zborník, 36. Keclík, 41. Hrala, 53. a 60. Veleman, 78. Forman, 88. vlastní Miklas.

„Tentokrát jasná záležitost pro domácí. Nedá se co hodnotit. Domácí byli všude dříve a tak výsledek je ještě milosrdný pro nás. Jak říkám, poslední kola dohráváme s tím, co má zdravé nohy a ruce. Podle toho to také vypadá. Navíc se také projevuje neúčast v trénincích a někteří působí na hřišti až komicky a ani si to neuvědomují. Domácím gratuluji. Jediné co jsme vystřelili v Semicích, byly růže na místní pouti. Takový extrém se zraněními jsem nikdy nezažil. Nemá cenu se vymlouvat a tak nastupují dorostenci a kluci z béčka. Za týden tomu nebude jinak, takže uvidíme,“ shrnul duel čkyňský trenér Jan Děd.

Vimperk – Netolice 1:4 (0:1). 65. Čech – 28. a 80. Fux, 86. vlastní Pospíchal, 90. Královský.

Zlaté body pro Netolice se urodily v poslední desetiminutovce. A to jim tentokrát chyběl kanonýr Jakub Varyš. Domácím se tak nepodařilo napravit si reputaci z nevydařeného druhého poločasu v Roudném. "Netolice bojovaly, my ne. Netolice daly čtyři góly, my ne. Proto je výsledek 1:4. Víc k tomu není co říct," komentoval utkání vimperský trenér Jiří Formánek.

Netoličtí v tabulce přeskočili béčko Prachatic a v dalším kole si brousí zuby na Mirovice. Naopak Vimperk zajíždí k okresnímu derby na béčko Prachatic.

Strunkovice – Nová Ves 3:1 (3:0). 3. M. Kuneš, 11. R. Žurek, 38. J. Brom – 85. R. Procházka.

Domácí v drtivém úvodu utkání vstřelili dvě branky a potvrdili, že chtějí z utkání všechny tři body. Vedení ještě do půle pojistili a po změně stran se utkání již jen dohrávalo. Strunkovičtí opět potvrdili postavení nejlepšího týmu z Prachaticka v A skupině I.A třídy. V příštím kole vyrazí do Kaplice a sezonu uzavřou doma v okresním derby se Čkyní.