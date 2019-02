Prachaticko – Předposledním kolem pokračovala postupová část okresního přeboru fotbalistů. Definitivně se mohlo rozhodnout o vítězi soutěže.

Ilustrační foto. | Foto: Fotofox Jiří Fuchs

Jak asi většina fotbalových fanoušků předpokládala, prvenství v soutěži s nárokem na postup do I.B třídy si pojistili hráči Slavoje Husinec. Druzí zůstanou hráči z Pěčnova, které již Volarští nemohou ze třetího místa předstihnout. Na chvostu zůstanou hráči Borových Lad.

Nebahovy – Lhenice B/ Ktiš 1:5 (1:4). Hostům hrálo áčko v I.B třídě již ráno a vítězně naladění hráči šli v maximálně povoleném počtu pomoci i béčku. Hosté měli převahu jak na hřišti, tak v hledišti. Zkušenější hosté byli herně lepší a po půl hodině již vedli 4:1. Ve druhém poločase jejich aktivita trochu opadla, přesto přidali ještě jeden gól. Domácí si ve druhém poločase vytvořili několik slibných šancí, ale jako tradičně je zradila přesná koncovka. Branky: Homolka – Pokorný 3, Šíma a Exner. Rozhodoval Tomaščík

Pěčnov – Borová Lada 2:0 (2:0). Do Pěčnova přijel papírově nejslabší soupeř skupiny oslabený o vykartované hráče z předešlého kola, což ovšem nebylo vůbec znát na jeho bojovném výkonu zvláště ve druhé polovině utkání. Domácí, oslabení také o pár hráčů základní sestavy, hned od začátku utkání soupeře sice začali přehrávat, avšak první gólová šance přišla ze strany hostí nastřelením břevna. Pěčnovští těžkopádně dobývali pokutové území hostí zakopaných na šestnáctce, kteří rychlými akcemi sporadicky ohrožovali domácí svatyni. Tlak domácí slepené sestavy nakonec slavil úspěch, když otevřel skóre dobře umístěnou střelou k levé tyči z hranice pokutového území „veterán" V. Hesoun a následně chvíli před koncem poločasu druhý gól přidal, jako přes kopírák, V. Dvořák. V poločasu druhém, místo aby domácí hosty dorazili, polevili, ti se okamžitě chytili šance a postupem času vyrovnali hru, kdy pohlednými kombinacemi Pěčnovské v půli druhého poločasu i přehrávali. Nepřesným zakončením svých akcí však nedokázali skórovat. Domácí pak měli díky tlaku v samém závěru utkání, kdy zjednodušili hru a opět zabojovali, možnost skóre zvýšit díky nařízené penaltě, kterou však zatím neomylný a osvědčený domácí exekutor neproměnil, včetně dorážky. Rozhodoval Zloch.

Husinec – Volary 8:0 (5:0). Slavoj v postupové části rozhodným způsobem sestřeloval své soupeře. Byl v čele s velkou postupovou nadějí, kterou nyní potvrdil, když mu k tomu ještě soupeř pomohl, když přijel k utkání pouze v deseti hráčích. Již v poločase bylo jasné, že Husinečtí překročili postupový práh, hosté neměli moc šancí, gólovou téměř žádnou. Branky: Předota 3, Kolář a Řehák 2, Slípka. Rozhodoval Šraděja.

Čkyně B – Lenora 7:1 (6:0). Čkyňské rezervě se vydařilo jarní kolo, prohrála pouze jednou v Šumavských Hošticích. Domácí do utkání vstoupili s velkým elánem a po čtvrt hodině vedli 3:0. Do přestávky přidali další tři góly a bylo rozhodnuto. To se odrazilo i na úrovni ve druhém poločase, kdy šla hodně dolu. Utkání se dohrávalo v poklidu a skóre uzavřeli hosté čestnou brankou v závěru zápasu. Branky: J. Stejskal a Z. Stejskal 2, Kuneš, Tesař a Toman – Dolník. Rozhodoval Sýkora.

Vacov B – Šumavské Hoštice 5:1 (0:1). Utkání začalo až neuvěřitelně. Hosté hned z rozehrávky na jeden dotek otevřeli za dvacet vteřin skóre. Pak se zatáhli před svou šestnáctku a celý poločas úspěšně své vedení bránili. Domácím se nedařilo překonat jejich obrannou formaci. Po změně stran již přišla změna, domácí rozjeli brankostroj a hosté mohou být rádi, že se brankostroj zastavil na pěti gólech. Branky: Valta, Kratochvíl, Kopáčik, Rod a Vítovec – Gaier. Rozhodoval Barták.

Tabulka OP mužů před posledním kolem:

1. Husinec 13 3 1 62:22 42

2. Pěčnov 11 4 2 59:21 37

3. Volary 8 5 4 43:37 29

4. Čkyně B 7 5 5 39:24 26

5. Vacov B 6 3 8 37:42 21

6. Lenora 6 3 8 42:59 21

7. Lhenice B/Ktiš 6 2 9 36:52 20

8. Šum. Hoštice 5 3 9 29:38 18

9. Nebahovy 5 3 9 37:47 18

10. Borová Lada 2 1 14 28:71