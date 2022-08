Branky: 85. L. Bálek – 40. Popovič, 65. Kraml, 75. Vohrna. ŽK: 0:1 (Švihořík). Diváci: 295. Rozhodčí: Švagr – Trska, Ježek.

Sestava Katovic: Provazník – Cibulka, Janoch, Kostka, Chylík (71. Chylík) – D. Bálek, Kotrba, Sládek (46. Rejšek), Štěch (46. L. Bálek) – Uher (71. Habor) – Kadula (62. Požárek).

Přeštice po minulé sezoně postoupily z divizní skupiny, ve které hrají i Katovice. Před novou sezonou Západočeši ještě posílili, takže do Dudák arény přijel hodně silný soupeř. „Pro nás to byl extrémně těžký zápas. Přeštice v utkání potvrdily své kvality, bylo znát, že oproti poslednímu vzájemnému zápasu ze začátku června ještě posílily,“ začal hodnocení utkání katovický trenér Přemysl Šroub a doplnil: „Pro nás to bylo fyzicky náročné. Přeštice více držely balon, my běhali bez něj. Spoléhali jsme na naše rychlé brejky a standardky. Šancí jsme paradoxně měli dost. Škoda, Jindra Kadula měl velkou šanci, mohl otevřít skóre, bohužel nedal a z protiútoku jsme inkasovali do šatny. Nedá se nic dělat, v poháru končíme. Ale pro nás je důležité nyní v divizi porazit Doubravku. Pohár jsme si chtěli zahrát, ale za stavu 0:2 jsem již prostřídal, poslal tam všech pět náhradníků, abychom pošetřili síly na sobotu.“

Trenér Šroub naznačil, že i když MOL Cup nabízí zajímavé soupeře, důležitější jsou divizní mistrovské zápasy. „Hrálo se za obrovského vedra a snažil jsem se klíčové hráče stahávat ze hřiště a dát příležitost lavičce. Dokud jsme byli výsledkově ve hře, tak jsme to chtěli podržet, za stavu 0:2 se začalo střídat a utkání dohrávalo. Ale měli jsme plno šancí a jsem s výkonem kluků spokojený. Hráli jsme proti těžkému soupeři a určitě jsme nepropadli. Divákům se to muselo líbit, bylo tam dost šancí na obou stranách,“ doplnil k duelu trenér Šroub.

Jedinou branku Katovic dal Lukáš Bálek. Ten v prvních dvou kolech divize nenastoupil z důvodu svatby a následné svatební cesty. Po fotbale má tedy evidentně hlad. „Říkal jsem mu, že ten poločas má ode mne jako svatební dárek. Hrát by si nezasloužil, protože čtrnáct dní nebyl na tréninku ani mistráku. Ale dostal příležitost a odvděčil se gólem,“ dodal s úsměve katovický lodivod.