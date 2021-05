Mužstvo, které několik let balancovalo mezi divizí a krajským přeborem, vstoupilo do minulé, nedohrané sezony nad očekávání a pod novým koučem Romanem Lukáčem po osmi kolech figurovalo na velice lichotivé páté příčce. O to víc všechny mrzelo, že pandemie parádně rozehraný ročník znemožnila dokončit.

„Je to škoda, ale teď už je třeba hledět dopředu. My již opět trénujeme v plném režimu, to znamená třikrát týdně, a k tomu máme až do konce června každou sobotu naplánovaný přípravný zápas. Chvíli samozřejmě potrvá, než se vše dostane do zajetých kolejí, protože i hráči se vrátili v různém stavu. Někdo se individuálně připravoval zodpovědně, někdo ne, ale v tomhle ohledu určitě nejsme výjimka,“ říká předseda FK Jindřichův Hradec 1910 Václav Císař.

Mužstvo od Vajgaru se postupně v nejbližší době střetne s Kamenicí nad Lipou, Humpolcem, Soběslaví, béčkem Táborska a Tasovicemi ze Znojemska.

Na počátku prázdnin dostanou fotbalisté krátké volno a od 10. července divizní celek najede na klasickou předsezonní přípravu, neboť republikové soutěže budou zahájeny už 31. července.

Přestože trenér Roman Lukáč absolvoval u Vajgaru jen zhruba čtvrtinu sezony, s jeho působením panuje spokojenost a vedení klubu s ním prodlouží smlouvu, která byla původně jen na rok.

„Po dlouhých deseti letech pod jedním trenérem, a to nemyslím vůči Marku Černochovi vůbec špatně, byla změna zapotřebí. Hráči získali nový impuls a výrazně pookřáli,“ všiml si šéf klubu.

I proto by chtěl, aby jindřichohradecký tým místo složitých bojů o záchranu zaplul do klidných vod ve středu tabulky a stal se stabilním účastníkem divize.

„Nechceme si stavět žádné vzdušné zámky, proto je stále prioritou záchrana, ale začátek minulé sezony naznačil, že bychom mohli pošilhávat i po vyšších příčkách. Jsme si však vědomi, že po dlouhé pauze to bude tak trochu krok do neznáma,“ tvrdí Václav Císař.

Pro nadcházející sezonu si Hradec vyhlédl čtyři posily, které by mohly hned naskočit do základní sestavy. Od 1. července by na technický přestup měli přijít dvě výrazné opory Třeboně, jež působí v krajském přeboru. Jedná se o útočníka Martina Průchu a stopera Petra Koktavého.

„Jsme s nimi domluveni, věřím, že vše dotáhneme do zdárného konce. Chápu, že v Třeboni asi nejsou nadšeni, ale oba hráči mají ambice prosadit se ve vyšší soutěži,“ podotkl.

Další akvizicí je Adam Vaš, jenž s fotbalem začínal v Nové Včelnici. Rychlý a důrazný obránce, který v dorostu prošel i pražskou Spartou, přichází ze Žirovnice a u Vajgaru už nyní trénuje.

Čtvrtým do party je pak hradecký odchovanec Filip Waník, jež se vrací z Táborska, kde působil na studentský přestup. „Jedná se o zajímavého hráče na kraj obrany či zálohy, má chuť u nás hrát, ale musí si v hlavě trochu přebrat svůj přístup k fotbalu,“ upozornil předseda.

Šanci ukázat se dostanou i čtyři dorazoví dorostenci.

Kádr na vlastní žádost opustil jen matador Jaroslav Cech, jenž chce dohrávat kariéru v Rakousku, a pokračovat nebudou ani oba cizinci, Ghaňané Michael Amaglo a Raymond Darkeh.

„Přestože byli oba velmi platnými členy sestavy, chceme se vydat jinou cestou, a to i z ekonomických důvodů. Příležitost by měli dostávat naši odchovanci a další hráči z okolí a regionu. Pokud všechny avizované posily skutečně vyjdou, věřím, že budeme konkurenceschopní,“ prohlásil Václav Císař.