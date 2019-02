České Budějovice – S cílem bodovat jeli fotbalisté Dynama k nedělnímu utkání II. ligy do Znojma, a byť byli hodně blízko vítězství, trenér David Horejš i bod za remízu 1:1 bral.

Ve Znojmě fotbalisté Dynama odehráli dobrý zápas jak v obranné, tak především i v útočné fázi. Hodně aktivní byl na hrotu i Elvis Mashike (na snímku mezi třemi protihráči). | Foto: Deník/ Martin Smejkal

Bod ze Znojma jistě má svou cenu, bezprostředně po zápase jste ale připustil, že jste možná spíš dva body ztratili…

Že jsme na vítězství měli, je fakt. Tři body bychom si za svůj výkon určitě zasloužili. Musíme ale respektovat sílu soupeře, neboť Znojmo má kvalitní tým a první půle byla vyrovnaná. I když těsně před přestávkou měl Pešek stoprocentní šanci, tu ale gólman reflexivně kryl.



Jak první půle končila, tak ta druhá začala… Akorát těch šancí jste měli mnohem víc.

My přestávce hráli to, co jsme si řekli. Byli jsme hodně aktivní a v první čtvrthodině druhé půle jsme si vytvořili tři čtyři brankové příležitosti. Bohužel jsme je nedokázali proměnit, a proto jsme si ze Znojma nakonec vezli jen jeden bod. Důležité je, že jsme se do těch šancí dokázali dostat, přesto nás mrzí, že jsme druhý gól nedali. Aspoň jednu z těch šancí jsme využít měli. Bohužel jsme byli v koncovce málo důrazní a neřešili jsme ty šance dobře. Na druhou stranu Znojmo také hrozilo a bylo nebezpečné, takže my i jeden bod bereme.



V jedenácti odehraných zápasech jste dostali jen sedm gólů, nejméně ze všech týmů. I ve Znojmě to obrana zvládala, ale přece jen, nedalo se tomu jedinému gólu Znojma zabránit?

Řekl bych, že tam z naší strany bylo špatné dohrání té situace. Naše obrana sice při té akcí stála v dobrém postavení, kluci ale špatně zareagovali. Byl to jednoduchý oblouček za obranu, ale nabíhající hráče jsme si nepřebrali. Na hranici velkého vápna to je nutné dohrát, tam musí být hráč na hráče. Z toho bychom dostávat góly neměli, jenže jsme tam nebyli v tu chvíli dostatečně důslední. Ten gól mrzel o to víc, že přišel hned poté, co jsme se dostali do vedení. To je vždycky nepříjemné.



Neméně nepříjemné určitě je, že úplně na konci dostal červenou kartu Pešek, jenž i ve Znojmě patřil k nejlepším. Teď vám v sobotním šlágru doma s Opavou bude chybět…

Je to velká mrzutost, protože Pešek pro nás je jeden z klíčových hráčů. Na druhou stranu jsou tu další hráči, kteří na tu příležitost čekají a já věřím, že všichni, kteří budou v sestavě, se té role zhostí. Mě spíš mrzí to, proč Peša tu kartu dostal. My totiž kopali roh, umožnili jsme ale protiútok soupeře a Pešek k taktickému faulu musel sáhnout.



Kdybyste ve Znojmě vyhráli, šli byste do čela. To vám nevyšlo, podaří se to teď doma v přímém souboji s vedoucí Opavou? Mohla by to pro vaše hráče být o to větší motivace?

Jasně, že jdete-li do zápasu s tím, že když to zvládnete, posunete se do čela, je to velká motivace. Ale soutěž je teprve ve třetině, ještě spousta zápasů je před námi. My však chceme v každém utkání uspět, a byť nás čeká v sobotu doma velice těžký soupeř, pevně věřím, že přijde i hodně lidí a že je potěšíme jak kvalitní hrou, tak i vítězstvím. Dle mého soudu na to, abychom Opavu porazili, určitě máme.