Fotbalisté Strakonic se v poslední době potýkali se zakončením, a tak to na sebe tentokrát vzal ten nejzkušenější. Karel Krejčí rozvlnil síť gólmana Trhových Svinů čtyřikrát a pomohl Junioru k výhře 6:1. Zkušený fotbalista má za sebou štace v českých soutěžích i v zahraničí a vždy patřil mezi obávané střelce. „Moje statistiky vede táta a o víkendu jsme se zrovna o těchto čtyřech brankách bavili. A je to poprvé v kariéře, co jsem v chlapech dal čtyři góly. Hattrick by to měl být šestý,“ nechal nahlédnout do svých statistik strakonický střelec. V těchto čtyřech brankách se skrývají i dvě v prvních deseti minutách.

Strakoničtí vedli po dvaceti minutách 4:0. Jak se pak takový zápas hraje? „Pro nás to byla nezvyklá situace, ale určitě to nebylo o tom, že by se zápas jen dohrával. Kdybychom byli v tabulce jinde, tak by to asi vypadalo jinak, ale za naší situace jsme nic nevypouštěli. To si ani nemůžeme dovolit. Všichni chtěli, běhali a dohráli jsme to celé v tempu,“ liboval si Karel Krejčí, že ani za jasného stavu nikdo zápas nepodcenil.

Čtyři góly a každý jiný. Jak je střelec viděl sám ze své pozice? „První gól byl z penalty. Druhý byl po centru Boukalíka do vápna. Byla to docela těžká hlava někde mezi penaltou a velkým vápnem. Dal jsem to k tyči a na vlhkém trávníku to i trochu klouzlo. Třetí branku jsem dával po odkopu buď od brány či po ofsajdu. Balon propadl a já to dával z jedné volejem z nějakých pětadvaceti metrů. Čtvrtý gól přišel po akci po křídle, Doležal to dal pod sebe, já si to ještě přihrál a šel sám na bránu,“ popsal své čtyři góly Karel Krejčí.

Pro strakonický Junior to bylo důležité vítězství, které by mělo přinést klid do týmu, ve kterém je hodně mladých hráčů. „V týmu je opravdu oproti minulé sezoně více mladých kluků. Je nás tam pár starších, poprvé hrál Benedikt a hned je to znát, když přijde zkušenost. Pro mladé kluky je to i z dorostenecké divize do mužského kraje docela skok. Jihočeský krajský přebor je hodně soubojový. Moc pěkných fotbalů jsme zatím nehráli. Většinou hrajeme proti starším klukům a naši mladíci ty souboje těžko ustávají. Ale v každém případě je výhra důležitá. Je třeba doma vyhrávat. Nedá se říci, že bychom doma hráli špatně, ale je to často o nezkušenosti. My máme problémy především při venkovních zápasech,“ probral současnou situaci v Junioru zkušený harcovník.

Co je však pro všechny hráče v týmu stejné, je to, že při třech a více brankách přijde nějaká odměna pro spoluhráče či do pokladny. To nemine ani Karla Krejčího. „Určitě něco přijde a nejen za ty branky, ale i za rozhovor. Na konci sezony to budu muset poplatit,“ dodal s úsměvem strakonický sniper.

Zdroj: Deník