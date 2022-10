Jiří Pešek chce střílet góly již jen v dresu Zdíkova, nikam jinam ho to netáhne

V Oslově má za úkol tvořit hru. „Začal jsem hrát ze středu zálohy, kde je mým kolegou Václav Charvát, se kterým si umíme vyhovět a dobře kombinovat. První gól jsem vstřelil po protiútoku, kdy jsem obešel posledního hráče a moji prudkou střelu brankář nedokázal vyrazit mimo tyče. Druhý gól jsem dal po narážečce s Kubou Hubáčkem. Pak jsem vzal míč, obešel ještě dva hráče a zakončil do horní poloviny branky. Brankář si opět na míč sáhl. Třetí gól byla skákavá střela zpoza šestnáctky, kdy jsem měl opět štěstí, že drn míč přizvedl nad brankářovy ruce. Ještě jsem byl u vlastního gólu Krče, kdy si bránící hráč mou střelu vedle srazil do brány. Škoda, že mi i tento gól nebyl přisouzen (smích) Měl jsem štěstí u všech gólů, že to tam padlo,“ popsal David svůj hattrick proti Krči.

Čtyři góly jsou můj střelecký rekord, pochvaloval si Dominik Spišský

Před sezonou přestoupil z Čimelic do Oslova, tedy z krajského přeboru do III. třídy. Nebylo to v nejlepších fotbalových letech (Davidovi je 28 let) unáhlené rozhodnutí? „Celkem deset let jsem hrál v Čimelicích I.A třídu a pak krajský přebor. Tam mi to ale tolik nestřílelo, jako mi to pálí v nejnižších soutěžích. Z důvodu situace v Čimelicích a hlavně mého pracovního vytížení, kdy v podstatě netrénuji, jsem se rozhodl si ještě zahrát v Oslově, kde v minulosti chytal můj táta a v obci mám i příbuzenstvo, které se na mě může přijít podívat. Cesta zpět do Čimelic je otevřená, uvidíme na konci sezony. Chystám se nedaleko Oslova stavět dům, tak uvidíme, jak na tom budu časově a fyzicky,“ popsal svou cestu do Oslova zkušený harcovník.

Čtyři branky, to je můj životní rekord, pochvaloval si kanonýr Adam Rakovan

Oslov po minulé sezoně sestoupil z okresního přeboru do III. třídy. Říká se, že je třeba se rychle vrátit, než si tým „zvykne“ na nižší soutěž. „Bohužel se klukům nepodařilo vyhnout sestupu. Jeden z mých úkolů je samozřejmě pomoci mužstvu k návratu zpět o soutěž výš. Dalším cílem pro mě je nejlepší střelec soutěže a je to i tak trochu povinnost, když přicházím z krajského přeboru. To je jak kdyby Ronaldo nebo Messi přestoupili do české ligy,“ přidává k dobru srovnání se smíchem David.

Hattricky jsou vždy soustem pro klubového pokladníka. Co tedy bude stát Davida? „Zatím jsem neměl možnost s klukama po zápase delší dobu posedět, ale určitě se k tomu dostaneme. Jakožto abstinent ale budu pouze ve funkci platiče a ne konzumenta alkoholu,“ dodává se smíchem k hattrickové „povinnosti“ nový kanonýr Oslova.

Zdroj: Deník