Husinečtí poslední utkání sezony vyhráli, ale na jejich sestupu to již nic nemohlo změnit. Václav Cais přitom patřil mezi nejlepší kanonýry soutěže. Nastřílel dohromady 18 branek (celý tým jich dal 41) a potvrdil tak pověst kanonýra. Ale i on si bude muset začít zvykat na okresní přebor na Prachaticku. Tedy v případě, pokud nepřestoupí do některého týmu z vyšší soutěže.

Podívejme se však na husinecký fotbal z jiného soudku. Husinecké fotbalisty dvakrát zachránil v I.B třídě Covid. V té minulé odváděli výbornou práci a skončili ve středu tabulky. Ta právě skončená sice nevypadala po podzimu úplně na padáka, ale o něčem nasvědčovalo to, že Husinečtí k jednomu utkání neodcestovali. A když se stejná situace opakovala hned v úvodu jara, visel nad týmem Damoklův meč. Ještě jedna kontumace a konec.

Podařilo se dát tým dohromady, pomáhali slavojáčtí matadoři, ale nakonec to na záchranu nestačilo.

Zlí jazykové začali tvrdit, že fotbal v Husinci končí, Slavoj nebude mít s kým hrát. Jak to tedy bude dál? „Že končíme, je nesmysl. Normálně jsme tým přihlásili do okresního přeboru Prachaticka. Kdo bude chtít odejít, tak zkrátka odejde, ale o tom, že by fotbal na hřišti u Blanice skončil, se neuvažuje,“ vyvrací spekulace předseda Slavoje Václav Heinzl.

Věřme tedy, že se tradiční klub, který pamatuje i krajský přebor, znovu zberchá a za čas se zase do krajských soutěží vrátí. Jeho krach by byl špatným znamením pro celý fotbal na Prachaticku.

