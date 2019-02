Prachatice – Víkend patřil v prachatické sportovní hale semifinálovým skupinám Prachatické futsal ligy.

Prachatická futsal liga. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Osm účastníků soutěže odehrálo základní část dvoukolově každý s každým a podle předem daného klíče se pak všechna mužstva rozdělila do dvou semifinálových skupin. „Zkusili jsme zase trochu nový model. Chceme, aby si všichni co nejvíce zahráli a soutěž byla stále atraktivní,“ uvedl předseda prachatické sálovky Luboš Vlnatý.



V obou skupinách se hrálo každý s každým na 2x20 minut a vždy dva nejlepší celky ze skupiny postupovaly do té finálové. Podívejme se na zápasy očima rozhodčích.



FC Norton – FC Zbytiny 9:5 (5:2). Utkání, které příliš neoslnilo diváky, přineslo očekávanou výhru Nortonu, který byl lepší po celé utkání a hostům se podařilo zkorigovat až v závěru utkání.



Sokol Lhenice – Club 111 2:8 (0:4). V prvním poločase podal Club 111 nejlepší výkon v sezoně, i proto vedl o poločase o čtyři branky. Ve druhé půli se hra trochu vyrovnala, ale Club 111 si vítězství pohlídal.



Club 111 – FC Zbytiny 5:2 (3:1). Domácí hráli to, co potřebovali k postupu do dalších bojů, hosté sice bojovali, ale na lepší výsledek neměli.



Sokol Lhenice – FC Norton 9:4 (6:0). Domácí hráli celé utkání dobře, vyjádřili to i brankami, když o poločase vedli o šest gólů. Ve druhém poločase dovolili Nortonu vstřelit čtyři branky, ale to bylo od hostů vše.



Club 111 – FC Norton 6:4 (3:2). Na začátku utkání vedli hosté, ale jinak celé utkání tahali za kratší konec. Domácí hráli to, co potřebovali a pohlídali si postup mezi čtyři nejlepší.



Sokol Lhenice – FC Zbytiny 13:0 (7:0). Utkání s jednoznačným průběhem, ve kterém si hráči Lhenic s chutí zastříleli.



Do finálové skupiny postoupily ze skupiny A podle očekávání celky Clubu 111 a Sokola Lhenice.



Young Boys – 1. FC Chroboly 6:3 (4:1). Bojovné utkání, ve kterém hosté fyzicky nevydrželi a domácí je přehráli a vyjádřili to nakonec i brankami.



SK Strabag – FC Moucha Team 8:2 (5:1). V tomto utkání domácí vyhráli díky soustředěnému výkonu od začátku až do konce a dali tak základ svému postupu do finálové skupiny.



FC Moucha Team – 1. FC Chroboly 13:4 (3:4). Překvapivě velice atraktivní utkání, kdy byli Chrobolští domácím hráčům dlouho více než vyrovnaným soupeřem. Rozhodl až závěr utkání.



SK Strabag – Young Boys 15:2 (7:0). Zasloužená výhra Strabagu, který měl od začátku převahu a prosazoval se střelecky.



FC Moucha Team – Young Boys 3:1 (1:0). Moucha Team může být rád za svého brankáře, který byl jednoznačně mužem zápasu. Druhým plusem domácích bylo proměňování šancí, a tak bylo o postupujícím rozhodnuto.



SK Strabag – 1. FC Chroboly 15:1 (9:0). Utkání hrané už v tréninkovém tempu, ani jednomu týmu o nic nešlo, i přes to si mladíci ze Strabagu s chutí zastříleli.



Ze skupiny B postoupily do finálové části dle předpokladů celky Strabagu a Moucha teamu.