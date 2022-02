Branky Vimperka: 30. (PK) Novotný), 81. Sýs. Sestava: Svěchota - Štěpánek, Chalupa, Bašta, Juřík - Potůček, Novotný, Kubačka, Janoušek - Chvosta, Sýs. Hokejově střídali: Uhlík, Švarc, Kliment.

Utkání začali lépe domácí, když od páté minuty vedli 1:0 a v patnácté minutě navýšili skóre na 2:0. Po druhém obdrženém gólu hosté z Vimperka hru zlepšili a vytvořili si několik slibných šancí. Gólově se poprvé prosadili ve 30. minutě, když po faulu na Chvostu zkušeně proměnil penaltu Novotný. Poločas tak skončil 2:1 ve prospěch domácích. Druhý poločas nabídl na obou stranách pohledný fotbal a plno šancí, které zlikvidovali buď brankáři obou týmů, nebo nepřesné zakončení. Jediný gól ve druhém poločase tak padl až v 81. minutě, kdy se prosadil hostující Sýs a upravil skóre na konečných 2:2.

"Na druhé přípravné utkání jsme jeli do krásného fotbalového areálu do Písku, kde jsme odehráli utkání proti velmi kvalitnímu soupeři FC Písek U17, kteří byli doplněni o několik hráčů ročníku 2004, což soupeři dodalo ještě větší kvalitu, takže pro nás super příprava. Bohužel covid nám k utkání nepustil tři hráče Hejtmánka, Hájka a Čužnu, na dovolené byl Kofroň a tak jsme si vypůjčili z mladšího dorostu Juříka, Uhlíka, Švarce a Klimenta. Všichni čtyři kluci podali výborné výkony a já jsem si opět ověřil, že kluci z mladšího dorostu nás mohou kdykoliv doplnit. Za předvedený výkon musím pochválit všechny naše hráče, protože k utkání přistoupili zodpovědně a makali až do konce. Jsem rád, že si kluci uvědomují, jak důležitá jsou pro naši přípravu taková utkání, protože v zimě u nás nejsou ideální tréninkové podmínky a takový zápas nám dá víc než několik tréninků v našich zimních podmínkách. K dalšímu utkání zajíždíme příští neděli do Prachatic, kde se utkáme s místním týmem staršího dorostu," doplnil k duelu vimperský trenér Lukáš Sýs.

Autor: Šumavan Vimperk