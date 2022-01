Na prachatické umělce se sešlo šestnách hráčů a jako obvykle drtivou většinu tvořili fotbalisté Old boys Tatranu. Rozdali si to Modří proti Žlutým. "Tentokrát jsem skládal oba týmy já a nakonec to dopadlo ke spokojenosti všech. Rozešli jsme se po spravedlivé remíze 3:3," hodnotil s úsměvem utkání Josef "Blochin" Veselý.

Za příjemného počasí mělo utkání zajímavý náboj i solidní diváckou kulisu. "Do vedení šli Modří po brance Petra Bízka. Za Žluté otočil stav dvěma brankami Pavel Bajčík. Na 2:2 srovnal nestárnoucí Zdeněk Chocholouš, který se stále motal před brankou soupeře, až se to od něj konečně jednou odrazilo do brány. Pavel Bajčík pak zkompletoval hattrick a poslední gól zápasu dal v dresu Modrých Honza Zumr," přibílžil s úsměvem ve tváři průběh utkání Josef Veselý a dodal: "Bylo to skvělé proběhnutí. Přišlo i dost bývalých hráčů, kteří alespoň zafandili. A po utkání následovala tradiční česnečka a přípitek do roku 2022 v hospodě u tenisových kurtů u Vaška Šány."

"Byl to příjemný vstup do nového roku a za sebe i prachatické fotbalisty přeji všem sportovcům i fanouškům dobrý rok 2022. Věřím, že se již budeme všichni vídat přímo na sportovištích," doplnil Josef Veselý.