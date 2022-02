Strakonický Junior vyslal do turnaje dva týmy, a to žluté a červené. Dále hrají SK Klatovy, TJ Hradiště, FK Chelčice a Šumavan Vimperk. "Drtivá většina hráčů jsou ti ročníku narození 2014, takže je to především pro začínající fotbalisty," doplnil Jiří Chaluš.