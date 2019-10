SKUPINA A

Frymburk – Netolice 0:1 (0:0). Domácí potřebují každý bod a lídra tabulky tak nečekalo nic jednoduchého. Navíc se Netolickým nedařilo podle představ. Šance se rodily na obou stranách a rozhodující bylo, že hosté jednu z těch svých proměnili. To Skála dobře vyřešil situaci jeden na jednoho a zajistil Netolickým tři body. Na druhý Sedlec mají již náskok devíti bodů a pokud se jim vydaří závěr podzimu, mohou si do jara přinést pěkný bodový polštář.

1. Netolice⋌ 10 9 0 1 36:10 27

2. Sedlec⋌ 10 5 3 2 24:16 18

3. Větřní⋌ 10 5 2 3 28:20 17

4. Zl. Koruna⋌ 10 5 2 3 24:21 17

5. Loučovice⋌ 10 5 2 3 18:22 17

6. D. Dvořiště⋌ 10 5 1 4 24:17 16

7. Dříteň⋌ 10 4 3 3 21:24 15

8. Roudné B⋌ 10 4 2 4 18:19 14

9. T. Sviny B⋌ 10 4 1 5 16:32 13

10. Hrdějovice⋌ 10 3 3 4 19:18 12

11. Boršov⋌ 10 3 2 5 24:29 11

12. Frymburk⋌ 10 2 1 7 16:22 7

13. K. Újezd⋌ 10 2 1 7 14:20 7

14. Chvalšiny⋌ 10 2 1 7 10:22 7

SKUPINA B

Kestřany – Čkyně 0:3 (0:1). „Do Kestřan jsme odjížděli odhodlaní přidat do naší sbírky další, tedy desátou výhru v tomto soutěžním ročníku. To se povedlo ale nerodilo se to lehce. Do vedení jsme šli po dobrém začátku již v desáté minutě, když Samohejl výborně napadal domácí rozehrávku a nadvakrát protlačil míč do branky. Do poločasu jsme byli lepším týmem, vypracovali si několik dalších šancí, ale navýšení skóre Kuta, Chalupa či Král odmítli,“ komentoval první poločas vedoucí čkyňského týmu Patrik Krull a pokračoval ke druhé části: „Do druhé půle nastoupili domácí odhodlaní vyrovnat, ale všechny jejich šance nebo pokusy vybojovat standardní situaci nebo pokutový kop jsme eliminovali. V 75. minutě jsme zahrávali standardní situaci, při které se nejlépe orientoval Chalupa a hlavičkou gólmanovi do protipohybu navýšil naše vedení. Hned o dvě minuty později zatloukl poslední hřebíček do pomyslné domácí rakve střelou z vápna střídající Fiedler a bylo po zápase. Utkání se pak jen dohrávalo po většinu času s míčem na našich kopačkách. Musíme pochválit všechny, budeme se opakovat, ale jsme velice rádi, že máme tak široký kádr, že se můžeme spolehnout i na každého z náhradníků, kteří pokaždé přinesou do hry svěží vítr. V dalším kole nás čeká doma předposlední Husinec a určitě budeme chtít přidat do sbírky další vítězství a upevnit si tak první místo v tabulce.“

Strunkovice – Osek B 4:0 (2:0). Druhý celek tabulky jasně ukázal v duelu s posledním béčkem Oseka, kdo je na hřišti pánem. V domácím dresu se znovu střelecky prosadil Roman Žurek, autor tří branek. Domácí v poklidu navyšovali svůj náskok a po padesáti minutách nebylo v podstatě o co hrát.

Husinec – Stachy 0:3 (0:0). „Domácí jsou nováčkem soutěže a jejich krédem je elán a bojovnost. Oba týmy mají bodů poskrovnu a tak se očekával vyrovnaný zápas plný soubojů. Již v prvním poločase byli hosté mírně lepší, ale ani oni ani domácí nedokázali vstřelit gól. Ve druhém poločase se přeci jen projevila vetší fotbalová kvalita hostů a začaly konečně padat i branky. Nejprve se prosadil kapitán Pešl. Hned po pěti minutách se prosadil nestárnoucí kanonýr Pavel Záleský a přidal druhou stašskou branku. Ke konci zápasu začaly zřejmě domácím pracovat nervy, nejprve byl vyloučen Kneifl a v úplném závěru po druhé žluté kartě opustil předčasně hřiště i kapitán Zelený. Záleský pak pečetil skóre na 0:3. V nervozním druhém poločase tak hosté rozhodli o důležitých třech bodech,“ komentoval utkání vedoucí stašského týmu Tomáš Andrle.

Prachatice B – Sedlice 2:0 (0:0). Prachatická záloha, která má zázemí v Záblatí, prožívá velmi dobrý podzim. V souboji z lepšího středu tabulky domácí po dobrém výkonu přehráli i nebezpečnou Sedlici. První gól dal z trestného kopu Janošťák a výhru v závěru pečetil hlavou Škopek.

Vacov – Bělčice 3:0 (1:0). Vacov konečně zabral i bodově a v tabulce si se soupeřem vyměnil místo. V první půli se trefil Zábranský. Po změně stran si dali hosté nejprve vlastence a tři domácí body v závěru pečetil Zitta. Snad se začíná blýskat na lepší časy.

1. Čkyně⋌ 10 10 0 0 31:2 30

2. Strunkovice⋌ 10 9 1 0 43:8 28

3. Stř. Hoštice⋌ 10 7 0 3 22:20 21

4. Prachatice B⋌ 10 6 0 4 28:16 18

5. Sedlice⋌ 10 5 0 5 19:21 15

6. Volyně⋌ 10 4 2 4 19:16 14

7. Vacov⋌ 10 4 1 5 19:18 13

8. Bělčice⋌ 10 3 3 4 15:20 12

9. Stachy⋌ 10 3 2 5 22:25 11

10. Kestřany⋌ 10 3 2 5 16:20 11

11. Cehnice⋌ 10 2 2 6 18:24 8

12. Dražejov⋌ 10 1 4 5 7:23 7

13. Husinec⋌ 10 2 1 7 10:34 7

14. Osek B⋌ 10 1 2 7 14:36 5