Prachaticko – Víkendový program ve fotbalovém okrese sliboval zajímavé souboje a přinesl také někdy trochu nečekané výsledky.

Fotbalový okres pokračoval dalšími zápasy. | Foto: Zdeněk Formánek

V okresním přeboru je stále sledován souboj Volar a Záblatí o postup do I.B třídy. Tentokrát Volarští klopýtli v domácím derby s Lenorou, ztratili dva body, čehož dokázali využít Záblatští a výhrou nad Zdíkovem šli do čela. Zajímavě se může vyvíjet i situace na chvostu tabulky.

Záblatí – Zdíkov 4:0 (1:0). Domácí začali již v prvním poločase velmi dobře, nastřelili hned v úvodu břevno a do vedení šli po čtvrthodině zápasu. Ještě do poločasu domácí nastřelili z převahy dvě tyče. Ve druhém poločase Záblatští rychle zvýšili na 2:0 a od té chvíle fotbal upadal do průměru. Paradoxně v té době domácí přidali další dva góly. Branky: D. Lachkovič 2, Vorlíček a Had. Rozhodoval Hodek.

Volary – Lenora 4:4 (2:2). Derby vždy přiláká početnou diváckou kulisu a i tentokrát přišlo 150 lidí. Domácí byli dle postavení v tabulce jednoznačným favoritem a začali velice dobře. Vedli již 2:0, a zdálo se, že budou pány na hřišti. Lenorským se však podařilo snížit, to je nabudilo, rozehráli výborný zápas a ještě chvíli před koncem utkání sahali po třech bodech. Domácím se nakonec podařilo zachránit alespoň remízu. Na hře Tatranu se již poněkolikáté odrazily chyby v obraně. Branky: R. Iliev 3, Pospíšil – Kubinec 2, Dolník a Důle. Rozhodoval Sýkora.

Pěčnov – Čkyně B 5:1 (3:1). Podmáčený terén přivítal v Pěčnově doposud předposlední tým přeboru. Pěčnovští po začátku utkání „byli ještě v kabině". Hosté jim kombinační hrou zejména záložní řady připravovali horké chvilky, hned v úvodních minutách utkání domácí přehrávali a povedenými akcemi ohrožovali jejich svatyni. Postupem času Pěčnovští hru vyrovnali, radovali se ale hosté, jež se díky nešťastné teči domácího obránce při hlavičkovém souboji ujali vedení 0:1. Gól byl připsán Rodovi. Domácí naštěstí okamžitě po rozehrání ze středu hřiště skórovali L. Bauerem na 1:1 a také postupně stále více začali přetěžovat obranu Čkyňských, která do poločasu kapitulovala po pěkných akcích ještě dvakrát zásluhou ukázkové hry hlavou a individuální akce s pěknou střelou z velkého vápna rodinného tandemu otce a syna Psutkových v koncovce. Druhý poločas se už hrál jen na jednu branku i prakticky na jedné polovině, a to i díky přísnému vyloučení hostujícího kapitána Kuneše v samém závěru poločasu prvního rozhodčím Bartákem. Domácí plně ovládli hru, předváděli celoplošnou líbivou kopanou pro diváky a jen díky špatně seřízeným mířidlům, dvěma tyčím, jednomu nastřelenému břevnu a spáleným jasným gólovým šancím hosté neodjeli s větším brankovým přídělem. Na konečných 5:1 za domácí skórovali opět Psutka ml. a střídající Čunát.

Zbytiny – Lhenice B 5:2 (4:1). Zbytinská tvrz je pevná a tentokrát to odneslo lhenické béčko. Domácí o svém vítězství rozhodli proměňováním šancí již v prvním poločase. Po přestávce si své vedení již jen hlídali. V tabulce se vyhoupli dokonce již na čtvrté místo. Branky: Lenc 2, Šnajdr, Lebeda a Mlynár – Bauer a Nový. Rozhodoval Tomaščík.

Vacov B – Šumavské Hoštice 2:2 (2:0). Další nevydařené utkání pro domácí celek. I když nastupovali bez dvou hráčů základu, byli Vacovští v prvním poločase lepší a dostali se do dvoubrankového vedení. Ve druhém poločase však přišli o dva body, přestože hosté pokračovali jen v deseti, když jim byl vyloučen Tůma. Branky: Hanzlík a Tesař – Gaier a Fleischmann. Rozhodoval Zloch.

Okresní soutěž měla na programu poslední kolo základní části. Před ním již bylo jasné, kdo bude hrát následnou skupinu o postup do přeboru a kdo o umístění. Šlo již jen o nasazení do dalších kol. Obě skupiny začínají od nuly, a tak můžeme čekat zajímavé souboje především o postup do okresního přeboru.

Horní Vltavice – Vimperk B 2:5 (1:2). Domácím chyběli tři hráči ze základního kádru, přesto předvedli oproti předchozím duelům zlepšený výkon. Ještě v 75. minutě byl stav 1:2. Pak již domácí nedokázali vzdorovat fotbalovějšímu soupeři, kterému navíc ještě pomohli dvěma polovlastními góly. Hrálo se na velmi těžkém terénu, pořadatelé před utkáním odnosili v konvích na čtyři sta litrů vody. Branky: Peta a M. Szabo – Gaier 2, Frk, Vávra a Bláha. Rozhodoval Harvalík.

Svatá Maří – Borová Lada 0:9 (0:4). Borovka má na jaře výbornou střeleckou mušku a sbírá body na všech hřištích. Než se domácí nadechli, již prohrávali 0:3. Hosté měli utkání po celou dobu pevně ve svých rukách. Naopak domácím se utkání nevydařilo, když podali velmi slabý výkon. Branky: Zbořil 3 Kudýn a Hovorka 2, Tran van Trier a V. Kočí. Rozhodoval Heinzl.

Husinec B – Dub 1:0 (0:0). Hosté bojovali o udržení druhého místa po základní části tabulky. To nakonec po porážce neudrželi, ale představili se v Husinci dobrým výkonem. Rozhodující branku utkání dal J. Hodina. Rozhodoval Háša. Utkání potvrdilo, že se v nadstavbové soutěži můžeme těšit na dobré duely.

Vitějovice – Stožec 3:1 (1:1). Domácím šlo po ztrátách z minulých zápasů především o zvednutí sebevědomí před nastávajícími souboji o postup. Ve vyrovnaném utkání se nakonec radovali ze třech bodů, i když dohrávali v deseti po vyloučení za dvě žluté karty. Hosté potvrdili zlepšenou jarní formu, ale tentokrát to nestačilo ani na jeden bodík. Branky: R. Doubek 2, Fiala – Kvasnička. ČK: 1:0 (Penzenstadler). Rozhodovala Ambrožová.