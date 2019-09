V krajském přeboru zajíždějí Lažišťští po hubené výhře nad Sezimovo Ústím na hřiště béčka Táborska. Chtějí k dosavadním deseti bodům ještě nějaký přidat. Domácí bojují ve spodní polovině tabulky o každý bod a budou nepříjemným soupeřem.

V I.A třídě hrají doma pouze fotbalisté Lhenic. Ti v sobotu odpoledne hostí v důležitém utkání nováčka z Olešnice. Lheničtí mají na kontě čtyři body, Olešnice minule získala vůbec první, když dotáhla stav 0:2 proti Vodňanům. Již dopoledne se prachatický Tatran představí ve Čtyřech Dvorech. Po nečekané výhře nad Roudným jsou Prachatice páté a ze Čtyráku, který je předposlední, by to nějaký bodík chtělo. Vimperk po slibném začátku sezony klesl na sedmé místo a dnes odpoledne hraje ve Vodňanech. Domácí mají hodně kolísavé výsledky a Vimperk by si nějaký bod mohl odvézt.

Suverén A skupiny I.B třídy z Netolic hostí v sobotu od 14 hodin Kamenný Újezd a je v utkání horkým favoritem. Další výhra by mohla ještě navýšit již tak solidní náskok na čele tabulky.

Skupinu B vedou zase hráči ze Čkyně a také ještě neztratili ani bod. V sobotu od 16.30 hodin je však čeká těžký zápas v Bělčicích. Jen stoprocentní a soustředěný výkon povede k bodovému zisku. Druhé Strunkovice hrají již od 13 hodin na hřišti nebezpečných Kestřan. Na malém hřišti to bude pro „Mexikány“ hodně složitý zápas. Ve stejný čas začínají utkání Stašští na hřišti nováčka ve Střelských Hošticích. Domácí ale rozjeli sezonu výborně a body se odtud vozí velice těžko. Další tři týmy z Prachaticka hrají až v neděli. Od 10.30 hodin je na programu derby Husinec – Prachatice B. Domácí bojují o každý bod, Prachatičtí mohou teoreticky použít pendly z áčka. V každém případě to bude tvrdý a nesmlouvavý boj o každý metr hřiště. V neděli od 16.30 hodin hostí Vacov Sedlici. Oba celky vyznávají útočný fotbal, a tak si diváci mohou přijít na své.