Nastřílet pět branek na hřišti soupeře, to již je pěkná vizitka kanonýra. Podařilo se to Filipu Zittovi z SK Vacov v zápase I.B třídy na hřišti béčka Oseka. Jeho tým slavil výhru 10:1.

Filip Zitta je fotbalovým kanonýrem víkendu na Prachaticku. | Foto: Archiv hráče

„Pět branek v jednom utkání, to je určitě můj střelecký rekord mezi chlapama. Většinou hrávám v útoku, nyní jsem hrál klasického hroťáka,“ uvedl k utkání v Oseku Filip Zitta a doplnil ke svým gólům: „Všechny góly byly nohou po kombinacích. Dvakrát jsem to uklízel po propadlých balonech ve vápně, i když ne do prázdné. V jednom případě jsem pak obešel gólmana a to už pak do prázdné bylo.“