Lheničtí svého soupeře rozstříleli 7:0, ale do zápasu vstupovali s pokorou. „Uklidnily nás dva gól v první čtvrthodině,“ komentoval začátek zápasu lhenický kanonýr, ale ve své skromnosti opomněl dodat, že je dal právě on.

„Při prvním gólu jsem po rohu doklepával vyražený míč do prázdné brány. Před druhým jsem dostal pěkný míč od Pavla Prennera a dal ho na zadní tyč a při třetím jsem to trefil hlavou,“ rozhovořil se o gólech Martin Fišer.

Ve své kariéře hrál především na postu hrotového útočníka, ale příliš hattricků nedal. „Předtím snad jen jeden v Dynamu a předtím v žácích Prachatic,“ vzpomíná na předešlé hattricky své kariéry a dodává: „Ve Lhenicích ale hraji podhroťáka a docela mi to vyhovuje.“

A kudy vlastně vedla cesta hráče, který působil v mládeži Dynama a poté v Prachaticích do Lhenic? „Rok jsem fotbal nehrál a ani jsem se k němu moc vracet nechtěl. Ale jak to tak bývá, pomohla tomu náhoda. Hraju za Lhenice stolní tenis a po jednom tréninku jsme se dali v hospodě v sokolovně do řeči, kluci mě začali lanařit, abych jim pomohl ve chvíli, když ze Lhenic odešlo několik hráčů, a já na to nakonec kývl. Sice nemohu absolvovat všechny tréninky, ale snad Lhenickým pomohu,“ popsal svou cestu do lhenického SK Martin Fišer.

Tak přejme, ať to střílí dál a Lheničtí znovu naváží na svá nejlepší léta.