/FOTOGALERIE/ V sobotu 24. června odpoledne skončí jedna fotbalová pohádka. Ta je o klukovi z malé obce na Prachaticku, z Lažiště, který se vydal do světa velkého fotbalu.

Luboš Pecka se rozloučí s fotbalovou kariérou. | Foto: Zdeněk Formánek

V sobotu ve 14.30 hodin zakončí svou bohatou fotbalovou kariéru skvělý kanonýr a především skvělý člověk Luboš Pecka benefičním utkáním v Lažišti, kdy se na jednu stranu hřiště postaví bývalí hráči Tatranu Prachatice a Dynama České Budějovice, na druhou pak FK Mladá Boleslav. Všechno skvělí fotbalisté, se kterými se Luboš ve své kariéře v těchto týmech potkal.

Ve své kariéře zanechal Luboš Pecka největší fotbalovou stopu v FK Mladá Boleslav, v jejímž dresu se stal v ročníku 2006/07 králem ligových střelců se 16 brankami. V roce 2007 byl dokonce povolán do reprezentace, ale v utkání ve Walesu se na hřiště nakonec nedostal.

Uplynulou sezonu odehrál v okresní soutěži v dresu FK Lažiště. Je tedy sobota skutečně datem, kdy definitivně pověsí kapačky na hřebík? „Asi to bude opravdu konec. Cítím na sobě, že již tomu nedávám to, co bych měl. Hodně mě bolí záda a jsem po každém zápase rád, že drží. Registračku v Lažišti si po sezoně nechám, ale už nebudu nastupovat pravidelně jako doposud,“ popsal své zdravotní peripetie Luboš Pecka před měsícem v rozhovoru do rubriky Kanonýr Deníku, a vrátil se k připravovanému benefičnímu duelu: „Mám od kluků přislíbeno, že přijedou a rozlučka klapne. Rád bych pozval všechny kamarády a fotbalové fanoušky ze širokého okolí, aby se do lažišťského areálu přišli podívat. Tolik ligových startů na jednom místě asi hodně dlouho neuvidí. Já měl štěstí, že jsem si s těmito hráči zahrál. Přijďte se podívat a pobavit,“ pozval Luboš Pecka na benefiční zápas a na dotaz, zda uvidíme na hřišti slavné střelecké duo z mladoboleslavského klubu Marek Kulič – Luboš Pecka, uvedl: „Mělo by to tak dopadnou, doufám, že to vyjde.“