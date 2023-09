Již před sezonou se podle pohybu hráčů mezi kluby dalo tušit, že bavorovský Sokol již nechce paběrkovat na spodku B skupiny I.B třídy mužů, ale přehodnotil své ambice. „Je fakt, že ambice jsou nyní v klubu zcela jiné než v předchozích sezonách. Je to především díky předsedovi klubu Pepovi Blažíčkovi, který mi vyhověl s některými hráči, dal do toho hodně úsilí a asi i nějaké peníze na přestupy. Rád bych mu prostřednictvím Deníku poděkoval, protože je nádhera, co zde udělal. Jsem rád, že je zde super parta, kvůli které jsem se do Bavorova vrátil. Bavorov i zdejší kluky mám v srdci, takže jsem rád, že se mi podařilo přitáhnout i Rosťu Tomka, což je jeden z mých nejlepších kamarádů. Má to sem sedmdesát kilometrů a je ochoten jezdit na tréninky i zápasy,“ pochválil současnou situaci v Bavorově zkušený hráč, kapitán a trenér v jedné osobě Jiří Funda.

Bavorov sestřelil Netolice a usadil se na čele B skupiny fotbalové I.B třídy

On sám má na kontě ligové starty v Dynamu, v minulé sezoně hrál krajský přebor za ambiciozní Hlubokou a najednou I.B třída. Již to napovídá tomu, že by asi chtěl Bavorov hrát v této soutěži o mety nejvyšší. „Chceme být co nejvýše. Navíc je Bavorov moje srdeční záležitost. Ať jsem hrál kdekoliv, tak jsem vždy hned po zápase raději jel do Bavorova za svými kamarády, za svou partou. Jsem rád, že se podařilo sem dotáhnout odchovance, jako jen Dan Šubů, Vašek Fundů, Vašek Kuculů a další. Je super, že jsme tu pohromadě,“ uvedl Jiří a pokračoval: „O případném postupu nechceme mluvit nahlas, je to předčasné. Před sezonou jsme si řekli, že bychom rádi hráli do pátého místa, uvidíme, na co to nakonec bude stačit. Pro nás je nyní důležité tým udržet ve výkonnosti, jakou máme na začátku sezony. Parta je tu fantastická, začali chodit fanoušci a to je pro nás největší odměna.“

OBRAZEM: Bavorovský Sokol oslavil sto let od svého založení, gratulujeme

Při víkendovém duelu s Netolicemi (5:1) bylo vidět, jak si zkušený hráč fotbal užívá. Žádné mazlení s míčem, všechno z první na dobře postavené spoluhráče. Má jim co předávat i jako trenér. „Tým trénujeme spolu s tátou. Je to takový cukr a bič, já jsem ten cukříček, táta bič. Nechci si na hřišti honit triko, chtěl bych, abychom si všichni zahráli dobrý fotbal a měli z něj radost. Je jedno, kdo dá gól, hlavně ať se vyhraje a nikdo se nezraní,“ doplnil skromně Jiří.

Třešničkou na dortu zápasu s Netolicemi byl právě Jiřího gól na 4:1 přímo z rohu. Těsně před jeho zahráním jej ještě fanoušci hecovali, ať to pošle rovnou do brány. „Už si mě kluci dobírali, že jsem ještě nedal žádný gól. Naštěstí jsem v první půli jeden dal a ten druhý si trochu vybrečel. Netolický hráč to tečoval do brány, ale rozhodčí to napsal mě,“ popsal svou gólovou radost s úsměvem Jiří Funda.