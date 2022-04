To vše by mělo být hotovo do startu nové fotbalové sezony. Fotbalisté Junioru Strakonice využívají v současné době areál Na Sídlišti a na Křemelku by se rádi vrátili ve druhé polovině srpna, nejpozději v září tohto roku.

Postup prací na Kemelce pravidelně svým fotoaparátem monitoruje Jan Škrle. Fotogalerie mapuje 12. duben.