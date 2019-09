Fotbalové soutěže na jihu Čech

České Budějovice - Fotbalové soutěže na jihu Čech pokračují. Není-li uvedeno jinak, úředně od 17 hodin.

Karel Krejčí povede v pátek české fotbalisty do 21 let v Č. Budějovicích v kvalifikaci ME proti Litvě. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Pátek

KVALIFIKACE O ME U21: Česko – Litva (18 v Č. Budějovicích Střelecký ostrov).



Sobota

DIVIZE: Soběslav – Katovice. I. LIGA DOROSTU: Dynamo ČB – Ml. Boleslav (14 Složiště). KRAJSKÝ PŘEBOR: Protivín – Lažiště (15), S. Ústí – Táborsko B, Dražice – Č. Krumlov, Osek – Čimelice, Rudolfov – Strakonice. I. A TŘÍDA: N. Ves – Vimperk (10:15), Sousedovice – T. Sviny (13:30), Semice – Olešnice (13:30), Vodňany – Kaplice, Lhenice – Planá, Loko ČB – Veselí (10:15), Met. Tábor – Nemanice (10:30), Slavia ČB – Bernartice, Týn – N. Včelnice, Ševětín – Chýnov. I. B TŘÍDA: Boršov – K. Újezd (13:30), Zlatá Koruna – Frymburk, Roudné B – Netolice, Sedlec – Větřní, D. Dvořiště – Loučovice, Kestřany – Husinec (13:30), Stř. Hoštice – Osek B (13:30), Vacov – Strunkovice, Volyně – Prachatice B, Čkyně – Dražejov, Cehnice – Stachy, Bělčice – Sedlice, Planá/L. – Mirovice (10:30), Želeč – Milevsko B (13:30), Větrovy – Březnice, Sepekov – Chyšky, Božetice – Chotoviny, Řepeč/Opařany – Kluky, Buk – Studená (13:30), D. Bukovsko – Třebětice, K. Řečice – Č. Velenice, Suchdol – Neplachov, Mladé – Ledenice. DIVIZE DOROSTU: Roudné – Táborsko B (10). DIVIZE ŽÁCI: Písek – T. Praha (10). LIGA ML. ŽÁCI: Táborsko – Sparta (10 na Svépomoci). KP DOROSTU: Protivín – Č. Krumlov (10), Čt. Dvory/Rudolfov – Hradiště/Písek B (10 Čt. Dvory), Slavia ČB/Borovany – Milevsko (10 Slavia). I. A DOROSTU: Kaplice/V. Brod – Jankov (10 Kaplice), Mladé – Zliv (10), Hrdějovice – Hluboká (10), Čkyně/Š. Hoštice – Vacov (10 Čkyně), Volyně/Češtice – Blatná (10), Kunžak /Studená – Jistebnice (10 Kunžak), Jind. Hradec – Ml. Vožice (10 Tyrš.). KP ŽÁCI: Roudné/T. Sviny – Prachatice (9 T. Sviny), M. Tábor/Větrovy – Loko ČB (9:30 stad. Viktoria). I. A ŽÁCI: D. Voda – Lomnice/Ševětín (9:30), Soběslav – Křemže/Holubov (10), Ml. Vožice – Slavia ČB (10), Vodňany – Týn (10). DIVIZE ŽENY: Blatná – VS Plzeň (13), Borovany – Protivín (14).



Neděle

KRAJSKÝ PŘEBOR: Třeboň – Blatná (10:30), Milevsko – Jankov, Lom u Tábora – Olešník (na Svépomoci). I. A TŘÍDA: Velešín – Prachatice (15), Rou᠆dné – Čt. Dvory, Hluboká – Kovářov, Lišov – Dačice. I. B TŘÍDA: T. Sviny B – Chvalšiny (15 Slav᠆če), Hrdějovice – Dříteň, Ml. Vožice – Hradiště, Třeboň B – Slavonice (15 Břilice), Nová Bystřice – Lomnice. II. LIGA DOROSTU: Písek – Motorlet (10), Táborsko – Dynamo B (10:15 Viktoria). DIVIZE DOROSTU: Loko ČB – Domažlice (10). LIGA ŽÁCI: Dynamo ČB – Hradec Králové (13 Složiště). DIVIZE ŽÁCI: Táborsko – Jun. Praha (10 na Svépomoci). LIGA ML. ŽÁCI: Strakonice – Plzeň (10 na ČZ), Dynamo ČB – Pet. Plzeň (10 Složiště). KP DOROSTU: Vodňany/Dříteň – Třeboň (10 Vodňany), M. Tábor – Netolice/ Vitějovice (10), Vimperk – Prachatice (14:45). I. A DOROSTU: H. Planá/Frymburk – T. Sviny (10 H. Planá), D. Voda – Větřní/Loučovice (10), H. Stropnice/N. Hrady – K. Újezd/ Velešín (10 H. Stropnice), Vl. Březí – Bělčice/ Kasejovice (10), Lomnice/Ševětín – Veselí/Týn (10 Ševětín), N. Bystřice/Slavonice – S. Ústí (10 N. Bystřice), Větrovy – Soběslav (10), Lišov – Sepekov/Milevsko B (10:30). KP ŽÁCI: Volyně/Češtice – Strakonice (10 Volyně), Třeboň – Čtyři Dvory (10 v Břilicích), Hradiště / Písek B – Kaplice (10 Hradiště), J. Hradec – Vimperk (10 Tyrš.), Milevsko – Č. Krumlov (13:30). I. A ŽÁCI: Rudolfov – Veselí (10), Blatná – Protivín (10), Vacov/Čkyně – Hradiště B (10 Vacov), Netolice/Chelčice – Sedlec (14:30). DIVIZE ŽENY: Třeboň – S. Ústí, Hradiště – Kaplice.



OFS Č. BUDĚJOVICE Sobota

PŘEBOR: Srubec – D. Voda, Římov – Rudolfov B, N. Hrady – Olešník B, Žabovřesky – Loko B, Zliv – Úsilné, Jankov B – Borek (Dubné). III. TŘÍDA: Č. Dub – Mokré, Chrášťany – Lipí, Dívčice – Čt. Dvory B, H. Stropnice – Týn B, Včelná – Lišov B. IV. TŘÍDA: Borovany B – Ševětín B (10:15), Boršov B – Č. Dub B, Pištín – Koloděje, Kamenná – Hrdějovice B, Zborov – D. Voda B.



Neděle

PŘEBOR: Borovany – Hluboká B (16:30). III. TŘÍDA: Vrábče – Mladé B (15), Kamenný Újezd B – N. Hodějovice.

Autor: Bohumil Ortman