České Budějovice – Tradičně hladký průběh jednání a jen kosmetické změny oproti návrhu krajských fotbalových soutěží, jak jsme jej v pátek přinesli v krajském Deníku, to byly hlavní znaky losovacího aktivu JčKFS.

Fotbalové benefice a turnaje (na snímku v Blatné v akci známý moderátor Karel Šíp) zakrátko vystřídají opět boje o body. Kraské soutěže byly na jihu Čech rozlosovány. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ceny nejlepším za omluveného předsedu výkonného výboru JčKFS Jana Jílka předával místopředseda Michal Řezáč, jednání pevnou rukou řídil sekretář svazu Vladimír Eibl, jenž přítomné zástupce oddílů seznámil i s některými novinkami bávané fotbalové r(e)voluce.

O přesunu Třeboně do divize a Olešníku na její místo do krajského přeboru, jakož Ledenic do I. A třídy a H. Stropnice (2. v okresu ČB) do I. B už Deník psal v pátečním čísle.

KRAJSKÝ PŘEBOR: 1. Dražice So, 2. Prachatice So, 3. Olešník So, 4. Soběslav So, 5. Veselí So, 6. Osek So, 7. Rudolfov So, 8. Hluboká Ne, 9. Planá/Luž. So, 10. Čimelice So 10.15, 11. Sedlice So, 12. Dačice So 10.15, 13. Písek B So 13.30, 14. Želeč So, 15. Jankov Ne, 16. Katovice So. 1. kolo (8. a 9. srpna): Dražice – Katovice, Prachatice – Jankov, Olešník – Želeč, Soběslav – Písek B, Veselí – Dačice, .Osek – Sedlice, Rudolfov – Čimelice, Hluboká – Planá.

I.A TŘÍDA, sk. A (start 15. srpna): 1. Vimperk So 15, 2. Vodňany So, 3. Lažiště Ne 14, 4. Bernartice Ne, 5. Mirovice So, 6. Protivín So, 7. Vacov So, 8. Týn So, 9. S. Ústí So, 10. Větrovy Ne, 11. Milevsko B Ne, 12. Osek B Ne 15, 13. Blatná So, 14. Chýnov Ne, sk. B: 1. Roudné B Ne, 2. D. Voda So, 3. N. Ves/Brloh Ne (hř. Nová Ves), 4. Slavia ČB So, 5. Loko ČB So 10.15, 6. Hrdějovice So, 7. J. Hradec B So (Tyršův stad.), 8. Ledenice So 3,5 hod. před ÚT, 9. Čt. Dvory So 10.15, 10. Velešín So 3,5 před ÚT, 11. Bavorovice So 10, 12. Větřní So, 13. Kaplice Ne, 14. Ševětín So 10.15.



I.B TŘÍDA, sk. A (15.8.): 1. Č. Krumlov B Ne, 2. T. Sviny So, 3. Frymburk So, 4. H. Planá So, 5. Zliv So, 6. Sedlec So, 7. K. Újezd Ne, 8. V. Brod So 3,5 před ÚT, 9. Netolice Ne, 10. Černá v Pošumaví So 3,5 před ÚT, 11. Nemanice So, 12. Planá So, 13. Dříteň So, 14. Lhenice So, sk. B: 1. Sousedovice So, 2. Volyně So, 3. Stachy So 15, 4. Vl. Březí Ne, 5. Kestřany So, 6. Bělčice So, 7. Strunkovice So, 8. Čkyně Ne, 9. Vodňany B Ne, 10. Lažiště B Ne 14, 11. Hradiště Ne, 12. Chelčice So, 13. Štěkeň So, 14. Vacov B Ne, sk. C: 1. Met. Tábor So 10.30, 2. Sm. Lhota So 13, 3. Březnice Ne 16, 4. Ml. Vožice Ne, 5. Řepeč/Opařany So, 6. R. Hory So, 7. Sepekov So, 8. Jistebnice So 16, 9. Chyšky Ne 15, 10. Záhoří So, 11. Kluky So 16, 12. Bechyně So, 13. Malšice Ne 15, 14. Božetice Ne, sk. D: 1. Olešnice Ne 15, 2. Borovany So 10.15, 3. H. Stropnice Ne, 4. N. Bystřice So, 5. D. Bukovsko So, 6. Lišov So, 7. Třebětice Ne 15, 8. Chlum So, 9. K. Řečice So, 10. Suchdol Ne, 11. Břilice Ne, 12. N. Včelnice So, 13. Č. Velenice Ne, 14. Lomnice So.



KP DOROSTU: 1. Vodňany Ne 10, 2. Strakonice So 10, 3. Čtyři Dvory So 10, 4. Břilice/ D. Voda So 10, 5. Loko ČB Ne 10, 6. Kaplice Ne 10, 7. Prachatice Ne 10, 8. Slavia ČB So 10, 9. J. Hradec So 10 (UMT), 10. Č. Krumlov Ne 10, 11. Milevsko Ne 10, 12. Roudné Ne 9.30, 13. Hradiště So 10, 14. SKP ČB So 10.

I. A DOROSTU, sk. A: 1. Jankov Ne 3,5 před ÚT, 2. Borovany /N. Hrady Ne 14, 3. Větřní Ne 10, 4. T. Sviny Ne, 5. H. Stropnice So 10, 6. Lišov Ne 10, 7. Hrdějovice So 10, 8. Hluboká So 10, 9. Lomnice So 10, 10. Suchdol So 10, 11. Velešín Ne 10, 12. Mladé So 10, 13. K. Újezd So 10, 14. Rudolfov So 10, sk. B: 1. Zdíkov /Stachy Ne 10, 2. Strunkovice Ne 14, 3. Čkyně/Vimperk So 10, 4. Vl. Březí Ne 10.30, 5. Blatná So 9.30, 6. Protivín So 10, 7. Vacov Ne 10, 8. Sedlice So 10, 9. Netolice Ne 2,5 před ÚT, 10. Mirovice/ Čimelice So 10 (Mir.), 11. Osek So 10, 12. Týn Ne 10, 13. Volyně Ne 13, 14. Katovice/S. Hoštice So 3,5 před ÚT, sk. C: 1. M. Tábor So 13.30, 2. Kunžak / Studená So 10, 3. volné, 4. Bechyně Ne 9.30, 5. N. Bystřice Ne 10, 6. Chýnov So 10, 7. Planá So 10, 8. Sepekov Ne 10, 9. Chotoviny/ Táborsko B Ne 10 (Chot.)., 10. Ml. Vožice So 10, 11. Soběslav Ne 10, 12. S. Ústí Ne 10, 13. Nnová Včelnice Ne 10, 14. Dačice Ne 10.

KP ŽÁCI: 1. Č. Krumlov Ne 10, 2. Vimperk So 10, 3. Soběslav So 10, 4. Milevsko Ne 3,5 před ÚT, 5. Roudné Ne 9, 6. J. Hradec Ne 10 (UMT), 7. SKP ČB So 10, 8. Vodňany So 10, 9. T. Sviny Ne 12.30, 10. Strakonice So 10, 11. M. Tábor Ne 9.30 (Viktoria), 12. Loko ČB So 10, 13. Prachatice So 10, 14. Třeboň/ Břilice So 10.

I. A ŽÁCI,. sk. A: 1. Dačice Ne 13, 2. Suchdol Ne 9.30, 3. N. Bystřice/J. Hradec B Ne 13, 4. Slavia ČB Ne 10, 5. Rudolfov Ne 10, 6. Č. Velenice Ne 10, 7. Borovany Ne 9.30, 8. Hrdějovice /Nemanice Ne 9, 9. Čt. Dvory Ne 13, 10. Kaplice Ne 10, 11. Kunžak/Studená Ne 9.30, 12. Lomnice Ne 10, sk. B: 1. Volyně So 10, 2. Vl. Březí So 9, 3. volné, 4. Protivín Ne 10, 5. Zliv/Hluboká Ne 9.30, 6. Týn So 10, 7. Hradiště Ne 10, 8. Katovice/Stra­konice B Ne 10, 9. Blatná Ne 9,30, 10. Vacov Ne 10.

KP PŘÍPRAVKY (budou se hrát turnaje): Milevsko, Větrovy, Táborsko U11, Písek U11, Dynamo U11, Sokol J. Hradec, Třeboň, Strakonice, Vimperk, Táborsko U10, Písek U10, Prachatice, SKP ČB, Loko ČB a Č. Krumlov (v této soutěži se nedělají tabulky, ale vítězové byli vyhlášeni – u KP st. přípravek Dynamo ČB, u ml. přípravek Viomperk).

KP ŽENY: letos se tato soutěž hrát nebude, dle sdělení sekretáře svazu Vladimíra Eibla všechna zúčastněná družstva se přihlásila do divize žen…





ČESKÝ POHÁR

(přihlášené týmy)

Muži: S. Ústí, Vodňany, Bavorovice, Větřní, Bernartice, Větrovy, Ledenice, Mladá Vožice, Černá v Pošumaví, Met. Tábor, Slavia ČB, Velešín, Mirovice, V. Brod, Planá u ČB.

Dorosty: Protivín, Větřní, Mirovice, Břilice, Loko ČB, Slavia ČB, Čtyři Dvory.

Žáci: Loko ČB, Čtyři Dvory, Třeboň.