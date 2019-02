Jižní Čechy – Do redakce jsme dostali přehled zimních přípravných zápasů jihočeských ligových týmů.

Letos naposled se zimní přípravy Dynama zúčastnil zkušený Petr Benát, jenž po podzimu ukončil svou aktivní činnost (na snímku je s kustodem Radkem Procházkou). | Foto: Deník/ Jan Škrle

Fotbalisté Dynama zahajují zimní přípravu v pondělí 8. ledna a celý úvodní týden by měli věnovat přípravě v domácích podmínkách. K prvnímu přípravnému utkání vyrazí až ve středu 17. ledna do Jihlavy, kde jim od 11 hodin bude soupeřem prvoligový celek FC Vysočina. Další tři zápasy sehraje Dynamo na Složišti: v sobotu 27. ledna s Příbramí (11), ve středu 31. ledna s Blau Weiss Linec a v sobotu 3. února se Žižkovem (začátek bude upřesněn).



V sobotu 10. února hraje Dynamo v Ml. Boleslavi a nato v pátek 16. února v rakouském Riedu. Na generálku si černobílí pozvali na Složiště na sobotu 27. ledna tým Benešova.



Zimní kondiční soustředění fotbalisté Dynama absolvují od neděle 28. ledna do pátku 2. února už tradičně v Třeboni.

Fotbalisty Táborska čeká hned na úvod náročná prověrka sil – v neděli 7. ledna se totiž na Strahově střetnou se Spartou (11.00).



Poté Táborsko pojede ke čtyřem utkáním Tipsport zimní ligy na Vyšehrad, kde v sobota 13. ledna změří síly s Bohemians (11), v úterý 16.1. s Olympem (13), v sobotu 20. ledna s Varnsdorfem (13) a týden nato na závěr turnaje je čeká zápas o konečné umístění.



Termíny další přípravy se budou ještě asi upřesňovat, ale hrát by Táborsko mělo 31. ledna v Praze se Žižkovem, 3. 2. v Ústí nad Labem, 10. 2. v Teplicích, 13. února v Linci, 17. 2. s Vltavínem a 24. února s Vlašimí.



Třetiligový Písek na svých webových stránkách informuje o lednových zápasech s Teplicemi (10. 1. v 16.30), juniorkou Plzně (20. 1. v 11) a Soběslaví (27. 1. v 11.00).