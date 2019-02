Prachaticko – Dohrávkou 12. kola okresního přeboru mužů a povodněmi odložených zápasů okresní soutěže skončila sezona ve fotbalovém okrese mužů.

Místopředseda OFS Prachatice Jiří Trněný předává pohár za vítězství v OP mužů kapitánovi Záblatí Tomáši Hadovi. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

V okresním přeboru se hrálo již jen o čest. Sokol Záblatí již byl několik kol postupujícím celkem do I.B třídy, na konci tabulky poslední béčko Čkyně avizovalo, že v další sezoně hrát soutěže na Prachaticku nebude. Mohlo již dojít pouze ke kosmetickým úpravám tabulky.

Záblatí – Šumavské Hoštice 3:1 (1:0). Za nedostavší se sudí Ambrožovou převzal řízení hráč hostů Tomáš Gaier a bez problémů odřídil na pohled solidní zápas. Domácí tým dostal do vedení v prvním poločase L. Sarauer a hned po začátku druhého poločasu navýšil vedení přesnou střelou Gerhard. Poté dostali hosté výhodu pokutového kopu, na střelu Hanzala ml. si domácí gólman sice sáhl, ale míč stejně skončil za tyčí v síti. V poslední dvacetiminutovce měli domácí více ze hry, vytvořili si několik šancí a jednu z nich proměnil po samostatné akci ranou o tyč Had. Domácí tak třemi body potvrdili své letošní postavení v tabulce, po utkání převzali z rukou místopředsedy OFS Jiřího Trněného pohár pro vítěze a všichni jim popřáli co nejvíce úspěchů v sezoně nastávající.

Vacov B – Volary 8:2 (1:1). Samotný výsledek naznačuje, že byl první poločas vyrovnaný a druhý ze strany hostů propadákem. Hosté se úplně přestali soustředit na hru, nehráli vůbec kolektivně, a to byla voda na mlýn s chutí hrajícího domácího mužstva. Pro celek, který dlouho bojoval o postup do I.B třídy je to pořádná nadílka. Branky: A. Bujok 3, G. Bujok 2, Moutelík, Kratochvíl a Mls – L. Iliev a R. Iliev. Rozhodoval Babka.

Čkyně – Lenora 1:2 (1:0). Hosté se představili jako fotbalově vyzrálý celek, domácí podali asi nejlepší jarní výkon, a tak se bylo po celé utkání nač dívat. Šance se střídaly na obou stranách, hostům se podařilo dvě proměnit, na druhé straně domácí nedali ani dva pokutové kopy. Pro čkyňské fotbalisty to byl poslední zápas v přeboru, jelikož z důvodu nedostatku hráčů po třinácti letech čkyňské béčko končí v soutěžích. Branky: Stejskal – Důle a Sládeček.

Pěčnov – Lhenice B 4:3 (2:2). Domácí, vědomi si jistoty třetího místa v letošním ročníku okresního přeboru, nastoupili do utkání v pohodě s myšlenkou zahrát si fotbal pro diváky. Hosté ze Lhenic, posílení o hráče „A" týmu, přijeli do Pěčnova zvítězit, což hned po úvodním hvizdu rozhodčího Harvalíka dokazovali svou hrou. Domácí měli mírnou optickou převahu a jako tradičně pár spálených gólových šancí, góly však dávali Lheničtí a ve 25 min. již vedli zásluhou Mrkvičky 2:0. Domácí se poté vzpamatovali, zlepšili hru a do poločasu srovnali skóre Psutkou mladším a Pravdou. Ve druhém poločase pokračovali v celoplošné hře a góly L. Bauera a Kochmy zvýšili své vedení na 4:2. Hosté se však nevzdávali a zlepšenou hrou zejména záložní řady nebezpečně ohrožovali domácí svatyni a nebýt skvělého výkonu domácího gólmana Tomana, jenž zlikvidoval výbornými zákroky minimálně dvě gólovky, bylo by jistě v Pěčnově ještě drama. Hostům se přesto nakonec podařilo skórovat v samotném závěru utkání R. Pořádkem.

Zdíkov – Nebahovy 5:1 (1:0). Domácí se konečně trochu více prosadili střelecky a zahráli dle svých možností. Výhrou si pohlídali páté místo tabulky, i když se před startem soutěže možná čekalo více. Utkání mělo svou kvalitu a domácí vyhráli zcela zaslouženě. Branky: Vačkář a Pešek 2, Švarc – J. Mráz.

V okresní soutěži skupině o postup také již o nic nešlo. Díky lepším vzájemným zápasům měli prvenství jisté fotbalisté Vitějovic před vimperským béčkem. V dohrávce poprvé v této skupině prohráli.

Husinec B – Vitějovice 2:0 (2:0). Hosté tak trochu již přijeli s tím, že je ani porážka nemůže připravit o postup do okresního přeboru. Domácí mladý celek byl v prvním poločase lepší a potvrdil to také dvěma brankami M. Kolafy, když jedna z nich byla z pokutového kopu. Ve vyrovnaném druhém poločase se již hostům nepodařilo stav otočit. Rozhodoval Barták.

Ve skupině o pořadí v okresní soutěži se již také dohrával jen poslední zápas a ve Svaté Maří padlo sedm branek.

Svatá Maří – Stožec 4:3 (1:1). Hosté přijeli k utkání pouze v deseti hráčích, přesto dokázali až do samotného závěru držet s domácími krok. Ti vstřelili vítěznou branku dvě minuty před závěrečným hvizdem rozhodčího Brycha. Pro hosty to byl poslední zápas v soutěžích, do další sezony svůj tým již nepřihlašují. Branky: Kukačka 2, J. Stejskal a Skalický – Nechutný, Juráš a J. Fleischmann.