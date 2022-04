Prodloužený víkend začali hráči Semic výhrou nad Kaplicí. „Doma jsme se poprvé po zimní pauze divákům představili s Kaplicí . Vzhledem k obrovské absenci jsme museli k zápasu povolat hned šest hráčů rezervy, kteří už měli v nohách páteční zápas. Nezačali jsme dobře a ve 20. minutě prohrávali 0:1. Naštěstí nás to nepoložilo a za chvilku jsme z přímého kopu vyrovnali. To nebylo všechno a během tří minut jsme přidali další dva góly a šli do šaten za stavu 3:1. Po přestávce jsme chtěli rychle přidat nějaký gól, abychom mohli hrát ve větším klidu, ale v 50. minutě Kaplice snížila na 3:2. Pojistku jsme pak přidali před koncem a zaslouženě vyhráli 4:2. Byl to od nás od všech poctivý výkon na hřišti a jsme rádi, že jsme v poslepované sestavě zvítězili,“ komentoval duel trenér Semic Marcel Nousek.

Semice – Prachatice B 4:0 (2:0). 7. Zborník, 15. Hrala, 47. a 72. Blažek.

Velikonoční pondělí přineslo Semicím jasnou výhru. „Výhra v dohrávce se rodila o poznání jednodušeji než proti Kaplici. Hned ze začátku zápasu jsme šli do vedení po rohu v 7. minutě a po stejné situaci jsme se radovali i v 15. minutě. Zápas byl celkově v naší režii a soupeř zahrozil pouze minimálně a i s tím si naše obrana poradila. Ve druhé půli jsme pak přidali na samém začátku třetí branku a bylo rozhodnuto. Poté se zápas v poklidu dohrával, když jsme stačili přidat ještě jednu branku. V celém zápase jsme si vytvořili mnoho gólových příležitostí, ale proti vyššímu počtu vstřelených branek byl hostující gólman, nebo naše zbrklost v koncovce,“ komentoval druhé utkání Marcel Nousek.