Vedle domácího nováčka krajského přeboru se od 13 hodin představí tři druholigové týmy: Dynamo, Táborsko a Znojmo.

Nápad na konání tak velkého turnaje se dle místopředsedy pořádajícího Sokola Ladislava Šebka zrodil už v listopadu. „Jsme rádi, že nám vstříc vyšlo i město, za což bych chtěl vedení města a jmenovitě panu starostovi poděkovat," vyzdvihl Šebek a dodal, že město pomohlo s parkováním a poskytlo i menší dotaci. „Pořádat tak velký turnaj není jednoduché, jak finančně, tak organizačně. Přesto bychom byli rádi, kdyby se turnaj hrál i v dalších letech a stal se tradičním," zadoufal.

Šebka potěšil i trošku zaskočil velký zájem fanoušků. „Náš stadion je útulný, ale tak pro čtyři stovky diváků," vraštil čelo a ujistil, že hráči pořádajícího klubu se na zápasy s tak silnými soupeři velice těší. „Je to pro ně i odměna za postup, snad to pro ně nebude moc velké sousto," věří Ladislav Šebek.

Hráče Sokola čeká hned na úvod celého turnaje zápas s Dynamem, jež v sobotním turnaji dá šanci všem hráčům, kteří se do přípravy zapojili. „Chybět by měl jen Adrian Čermák, ten po zranění ještě do hry zasáhnout nemůže," poznamenal trenér David Horejš. „Pro kluky je to konec prvního tréninkového týdne, který byl hodně náročný, trénovali jsme i dvoufázově. Na turnaji ve dvou zápasech tudíž protočíme dvě jedenáctky," sdělil Deníku trenér Dynama a potvrdil, že šanci dostanou i možné posily Pouček, Elvis, Motal a Loduha. „Navíc záložník Jakub Moravec, jenž v týdnu přišel do týmu z juniorky Sparty," přidal další novinku.

Spousta nových tváří by se měla na turnaji objevit i v týmu Táborska: nejznámější posilou je Prošek ze Slavie Praha, odkud přichází i Jakab, dále se na zahájení přípravy hlásili Vandas (Jirny), Kopřiva (Plzeň) a dva fotbalisté ze zemí bývalé Jugoslávie.

Táborsko do sobotního turnaje vstoupí utkání se Znojmem (14.30).

Matej Loduha se na sobotní turnaj těší

Jedním z nových hráčů, které bude Dynamo na sobotním turnaji testovat, je i 24letý slovenský bek Matej Loduha z druholigového ŠKF Sereď.



Potěšila vás nabídka Dynama? „Jsem rád, samozřejmě. Uvidíme, jak se mi bude dařit, jsem tady zatím na zkoušku. Vím, že Budějovice nějaké roky hrály první ligu, že v tabulce byly poměrně vysoko a že mají i vysoké ambice."



Proč odcházíte ze Seredě? „Byl jsem tam tři roky a ve druhé slovenské lize jsem stabilně nastupoval, avšak cítil jsem, že působení tam už mě tolik nenaplňuje, že by mi nějaká změna mohla prospět. Celkově na Slovensku podmínky na fotbal nejsou na tak profesionální úrovni, jako tomu je například i v Česku. Ten rozdíl jsem zaznamenal okamžitě, když jsem přišel sem na stadion…"



S jakým cílem do Dynama přicházíte? „Dostat se do týmu a zahrát si v Česku druhou ligu. Těším se proto i na sobotní turnaj, snad se mi bude dařit."