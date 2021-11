Vstupovali jste do sezony jako nováček I.A třídy, s jakými představami a cíli?

Jako nováček jsme chtěli hrát kvalitní fotbal, který se bude líbit divákům a zároveň budeme schopni stačit ostatním týmům a hrát klidný střed tabulky.

Při pohledu na tabulku po 13. kole musí v klubu panovat spokojenost. Čeho si ceníte nejvíce?

Určitě, spokojení jsme, asi naše postavení v tabulce nikdo neočekával.

Cením si nejvíce práce všech kluků v týmu a vedení mirovického fotbalu, bez přispění každého z nás by aktuálně nebyl mirovický fotbal tam, kde teď je.

Přestože jste takto vysoko, určitě se najde něco, na čem je třeba zapracovat. Co je to u vašeho týmu?

Vždy je třeba co zlepšovat a určitě v průběhu zimní přestávky budeme s týmem pracovat tak, abychom byli ještě připravenější než tomu bylo teď.

Které zápasy byly nejtěžší a naopak nejlehčí a proč?

Žádný zápas nebyl jednoduchý. Vždy jsme museli být lepším týmem, abychom zvítězili a i v těch těžkých zápasech nám pomáhalo štěstí a dokázali jsme to zvládnout. Mám na mysli, zápasy se Čkyní, Velešínem, Netolicemi. Zápasy dle našeho postavení v tabulce měly být jednoduché, ale byly to pro nás naopak ty nejtěžší.

Střelecky Mirovice táhl zkušený Matěj Štochl.Zdroj: Jan ŠkrleBěhem podzimu vás postihla řada zranění a nemocí. Nemůže to být i vlivem toho, že se vlastně dvě sezony skoro nekoplo do míče a hráči tak nejsou v zápřahu a pak dojde ke zranění?

Nemyslím si. Zranění v sezoně vždy přijdou, bohužel u nás jich bylo až moc a v hodně případech nejde o jednoduchá zranění. Někteří kluci budou minimálně šest až osm měsíců mimo hru, ale věřím, že se dají dohromady a ještě se vrátí a budou pro náš tým přínosem.

Jak jste početné absence řešili?

Máme široký kádr, který čítá šestadvacet hráčů, tak jsme měli kam šáhnout.

Co máte pro hráče připraveno přes zimní přestávku?

Aktuálně je nedlouho po podzimní části sezony a je teď potřeba hráčům dopřát hlavně odpočinek. Minimálně do konce roku.

Fotbalisté Mirovic byli příjemným překvapením podzimní části A skupiny fotbalové I.A třídy.Zdroj: Jan ŠkrleVětšinou nováčci hovoří o tom, že chtějí mít klidnou sezonu bez boje o záchranu. Tímto se v Mirovicích nemusíte již dávno zabývat. Nepřehodnotíte své ambice?

U nás tomu bylo stejně a také jsme tak před sezonou přemýšleli.

Žádné ambice nejsou, když si to ukopeme, pak se můžeme bavit o něčem dál. Ale ještě nás čeká půlka sezony, která nebude jednoduchá a jak znám právě ty ambiciozní týmy, tak hodně zápasů bude jejich ambicemi ovlivněných.