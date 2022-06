Prvotní snahy o uvedení hlubockého oddílu do povědomí širokého okolí měly jepičí život, jelikož se organizátoři, funkcionáři, a hlavně samotní hráči setkali s velmi významným problémem. Tím se stala absence vhodného a stabilního fotbalového hřiště. Proto oddíl kopané musel za hrou doslova cestovat po okolních hřištích. Zvrat přišel začátkem třicátých let, kdy se díky regulaci toku řeky Vltavy v blízkosti Hluboké naskytla možnost vybudovat sportovní areál, včetně fotbalového stadionu v místě, kde se fotbalové hřiště nachází dnes.

Sen se hlubockým fotbalistům splnil 19. srpna 1934, kdy došlo k slavnostnímu otevření fotbalového hřiště. Úvodní zápas sehrálo hlubocké mužstvo proti oddílu SK České Budějovice. Slavnostní výkop na novém hřišti provedl kníže Adolf Schwarzenberg.

Jedním z nejvýraznějších počinů posledních let, který našim divákům a příznivcům zpříjemní a prohloubí zážitky z našich mistrovských utkání, je bezesporu nová tribuna, která byla otevřena roku 2019, tedy necelých 85 let od prvního výkopu na fotbalovém hřišti na Hluboké. S touto událostí se pojí i jedno nemalé přání nejen všech našich fotbalistů, ale i funkcionářů, a to aby se zvýšila návštěvnost zápasů mládeže i A-týmu a naši fanoušci nadále vytvářeli skvělou atmosféru, která naše hráče povzbudí k lepším výkonům. Určitě nesmíme opomenout ani fakt, že společně s novou tribunou bylo vybudováno i nové, takřka přepychové, zázemí pro naše fotbalisty všech věkových kategorií. To nemalou měrou napomohlo ke zlepšení morálky týmů a zvýšení výkonu. V těchto místech by bylo za vhodné ještě jednou pogratulovat hráčům A-týmu k postupu do krajského přeboru, kam hlubocký fotbal bezesporu historicky patří.

V krajském přeboru hlubocký tým působil v minulosti dlouhá léta. Až v roce 1986 po reorganizaci fotbalových soutěží sestupuje Hluboká do I.B třídy. Návrat do krajského přeboru se konal v roce 1991, pod trenérským vedením Václava Bezpalce.

Éra hlubockého fotbalu v letech 1991-2021 byla převážně úspěšná. Samozřejmě fotbal je občas i o štěstí, a tak se stálé umístění na předních příčkách soutěže nedá předpokládat ani očekávat. Proto následovaly vzestupy i pády, kdy si naši fotbalisté vyzkoušeli hru ve vyšší soutěži, a naopak i v soutěži nižší. V roce 2002 byl pro A-tým úspěšný a postoupil do divizní soutěže. Bohužel, hned následující rok se ze čtvrtého sestupového místa spadlo. Další pád přišel v roce 2019 z Krajského přeboru do I.A třídy.

Když už se našemu týmu začalo dařit a postup byl na dosah, zasáhla vyšší moc v podobě epidemie onemocnění Covid-19 a veškeré sportovní snahy byly rázem tytam. Nejenže se nehrály mistrovské zápasy, ale z důvodu patření se nedalo ani trénovat, což přinášelo velmi negativní dopady jak na jednotlivé hráče, trenéry, tak na celý oddíl kopané. A proto máme neuvěřitelnou radost, že náš A-tým postoupil zpět do krajského přeboru právě v období 100. výročí založení týmu kopané na Hluboké.

V oblasti péče o mládežnický fotbal se trenéři starají o více než 120 hráčů a hráček všech věkových kategorií, od mini přípravek až po dorost. Všichni jsou pro fotbal velmi zapálení a doufáme, že jednou rozšíří i kádr A-týmu a pomohou zachovat tradici hlubocké kopané.

A právě sobotní oslavy připomněly celou historii hlubockého fotbalu. V rámci nich se na hřišti představily mládežnické týmy. Na jejich klání navázaly duely "starých pánů" a výběru TJ Hluboká s týmem známých osobností.

Zdroj: FO TJ Hluboká nad Vltavou a Jan Škrle