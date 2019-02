František Němec sice zahájil přípravu s Dynamem, od neděle by ale měl už bát na hostování v Mostě. | Foto: Deník/ Václav Pancer

Zkušenému stoperu, jenž se po svém „blikanci" v Jablonci z rozhodnutí trenéra Miroslava Soukupa připravoval ve zbytku podzimu individuálně, se sice vedení klubu posléze rozhodlo ukončit smlouvu, jenže ta dle hráče je stále platná. „Já se budu 4. ledna hlásit v Budějovicích na srazu," dal se Řepka slyšet. Nicméně na sraz v pátek nedorazil…

Na srazu chyběl také záložník Jaroslav Černý, jenž se po pěti letech vrací do Dynama. Na jaře by měl nahradit zraněného Sandra, který byl v anketě fanoušků na webu Dynama zvolen hráčem podzimu (po operaci kotníku na sraz bohužel dorazil jen o berlích).

Černý přijede za týmem až v pondělí do Nového Města nad Moravou, kam fotbalisté Dynama týž den jedou na týdenní kondiční soustředění.

Trenér Soukup naopak přivítal první ze svých vytipovaných posil: po dohodě s Teplicemi přichází na jih Čech pravý bek Václav Ježdík. „První se mi ozval Martin Vozábal, jenž sondoval, jak to se mnou v Teplicích vypadá. Z následného telefonátu pana Soukupa jsem vycítil, že o mě má zájem a že by ta spolupráce tady mohla fungovat," uvedl 25letý bek. „Chci hrát a chci se v Dynamu o tu šanci porvat. Mám rád takové výzvy," dodal.

Sestupová příčka, na níž jeho nový tým je, ho neděsí. „Já nevěřím, že Budějovice s tím kádrem, co tu je, by měly hrát o sestup," zdůraznil Ježdík.

Při svém angažmá v Teplicích si na nedostatek herních možností nemohl stýskat. „Já za Teplice vlastně celý ten rok a půl hrál pravidelně a určitě nebudu brečet nad tím, co se teď v Teplicích stalo. Teď jsem v Budějovicích, tady se budu o tu šanci prát. Je to pro mě nový klub a nová motivace," dal Ježdík najevo, že za svým působením v Teplicích už udělal tlustou čáru.

„V Teplicích trenér poté, co udělali Kaufmana, měl jinou představu o základní sestavě. Je to jejich volba, já už myslím jen na Budějovice," ujistil nový muž Soukupova týmu.

Těší se i na to, až se své nové spoluhráče bude příští týden blíže poznávat na soustředění v Novém Městě.

Přípravu s áčkem zahájil i rekonvalescent Rastislav Bakala, z juniorky a dorostu byli přeřazeni Michal Petráň s Romanem Wermkem a z hostování z Táborska se vrací do Dynama (zatím na testy) i Vladimír Dobal. „Jsem rád, že jsem tady a vím, že mám před sebou jednoduchý úkol. V těch dvou či třech týdnech, co tu budu, ze sebe chci vymáčknout maximum. Pak uvidí, zda se posunu sem, anebo půjdu zase o dům dál," usmíval se týnský odchovanec, jenž v Táborsku podával na podzim nadstandardní výkony.

Naopak na hostování na jaře budou hrát II. ligu Michal Rakovan v Bohemians Praha a František Němec v Mostě.

Most je šance, věří František Němec

Nadějný útočník František Němec sice první letošní výběh fotbalistů Dynama do Stromovky v pátek absolvoval, už v neděli ale zamířil do Mostu, kde by měl být půl roku na hostování.

Jak jste zprávu, že máte odejít do Mostu, přijal?

Dozvěděl jsem se to od pana Soukupa ve středu a moc času na nějaké velké rozmýšlení nebylo. Most už s přípravou začal a trenér Zach chtěl, abych přijel co nejdříve. Domluvili jsme se, že si tady ještě nějaké věci vyřídím a že v neděli dojedu.

Věříte, že v Mostě budete mít větší šanci hrát?

V Budějovicích bych na jaře asi tolik šancí nedostával, zatímco druhá liga v Mostu mi dává příležitost pravidelně hrát. To by pro mě mohla být super šance. Pokud to dobře dopadne a já se v Mostě prosadím, budu tomu rád.

Mluvil jste s někým z Mostu?

Jak už jsem říkal, už dvakrát jsem se bavil s trenérem Zachem a mám z toho docela dobré pocity. Jaké tam je zázemí, to poznám, až tam přijedu. Most hrál i první ligu, má slušný stadion a zájem o fotbal tam je. Uvidíme.

Znáte v Mostě nějaké své budoucí spoluhráče?

Koukal jsem na soupisku a znám tam Jardu Beláně, jenž tady působil. Taky Patrika Láchu, s nímž jsem byl v létě v reprezentaci.

Lafata šel kdysi z Dynama na hostování do Jihlavy, Ondrášek zase do Čáslavi. Oběma to pomohlo, mohlo by to k podobné kariéře pomoci i vám?

Když budu pravidelně nastupovat, bude se mi dařit, budu hrát v základu a povede se mi dát i nějaké ty góly, určitě to pro mne je dobrá šance k dalšímu růstu.