Strunkovický fotbalový areál u řeky Blanice ještě v pondělí ráno 16. září odolával vodě tekoucí pod Husineckou přehradou. „Zatím se držíme,“ hlásil kolem desáté dopolední předseda strunkovického fotbalu Miroslav Mottl dodal: „Ale teď to prý ještě přijde. Odpoledne se prý bude vypouštět z přehrady asi o šest kubíků víc. To by ještě nemělo mít takový vliv, ale musí přestat pršet.“

Ve Strunkovicích se dělala protipovodňová opatření, ale přeci jenom je hřiště hodně blízko řeky. „My to držíme jenom uměle vytvořenými břehy. Všude kolem je to zatopené, jenom hřiště je dobré. Je kompletně zatopené tréninkové hřiště, střelnice za našim reálem a všechno dál. Oproti včerejšku sice hladina Blanice malinko klesla, ale musíme být stále ve střehu,“ doplnil předseda klubu.

Miroslav Mottl velmi dobře ví, o čem hovoří. Velkou vodu na hřišti již zažil. „Já jsem to zažil již dvakrát a potřetí již nechci. To již bych se raději likvidace následků neúčastnil,“ dodal se smutnou vzpomínkou na předchozí povodně předseda strunkovického Blaníku.