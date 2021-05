„Já už to předpovídal na podzim, že se sezona nedohraje, byl jsem jeden z mála. Přitom si myslím, že se na jaře klidně mohlo začít hrát tak, aby se stihla absolvovat aspoň ta půlka zápasů nutná k propustnosti jednotlivých soutěží. Všichni se povinně testujeme v práci, ve škole, kluby by dokázaly zajistit patřičné hygienické podmínky. Ale bohužel. Fotbal v Česku bude kvůli té dlouhé pauze na těch nižších úrovních podle mého soudu poznamenaný,“ obává se předseda výkonného výboru OFS Český Krumlov.

Největší obavu měl o mládežníky, aby se vůbec k fotbalu chtěli vrátit, ale podle jeho slov by mezi nimi situace v okrese neměla být nikterak dramatická. „Mluvili jsme o tom na výkonném výboru. Měl jsem strach především o žáky, ale podle ohlasu z klubů se děti začaly fotbalu zase věnovat, takže snad to bude dobré,“ poznamenal s tím, že se OFS bude snažit oddílům být co nejvíce nápomocen.

„Komise mládeže dostala za úkol, aby na různých místech okresu připravila turnaje od nejmladší přípravky až po starší žáky. Chceme, aby malí kluci co nejvíce hráli a věnovali se fotbalu nejen na trénincích. Na to jsme připraveni a bude to právě pod hlavičkou OFS,“ prohlásil Václav Domin.

Horší situace může však nastat mezi dospělými v okresním přeboru, který na Českokrumlovsku hraje 14 týmů, z toho tři béčka a dva celky působí ve společenství.

„Je otázkou, zda se chlapi, kterým třeba táhne na čtyřicítku, ještě přinutí. Už jsem slyšel, že třeba Větřní uvažuje o tom, že své béčko ani nepřihlásí do přeboru. Tady by mohl vzniknout problém a mám z vývoje trochu obavy,“ krčí rameny zkušený funkcionář.

Václav Domin zároveň působí i v roli kouče českokrumlovských fotbalistů, kteří sezonu v krajském přeboru rozjeli výtečně a netajili se cílem bojovat o postup do divize.

„Je to samozřejmě škoda. Z toho, co se odehrálo, jsme vzešli jako vítěz, ale pandemie nám bohužel zničila naše plány. V této sezoně jsme totiž měli postupové ambice. Kluci navíc ztratí rok fotbalového života, který není moc dlouhý. Mrzí to o to víc, že jsme pro tento ročník měli připravené opravdu dobré mužstvo,“

Nevezme to hráčům Slavoje odhodlání poprat se o nejvyšší mety znovu? „Podle toho, jak s nimi hovořím, si dovolím tvrdit, že ne, že jim to chuť nevezme. V rámci možného jsme trénovali, teď se musíme začít připravovat naplno a hrát přípravné zápasy, aby se hráči co nejrychleji dostali do patřičného rytmu, na který byli zvyklí,“ zdůraznil kouč Slavoje Václav Domin.